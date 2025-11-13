Benavente acoge las VIII Jornadas Oncológicas con tres sesiones sobre cáncer, corazón y salud mental

Benavente será sede de las VIII Jornadas Oncológicas, un ciclo de conferencias que se celebrará los días 17 de noviembre, 24 de noviembre y 1 de diciembre a las 19:30 horas en el salón de actos del Colegio San Vicente de Paúl. El evento está organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en colaboración con el Ayuntamiento de Benavente, y tiene como objetivo ofrecer información especializada sobre distintos aspectos del tratamiento y acompañamiento del cáncer.

La primera sesión, el 17 de noviembre, estará dedicada al cáncer ginecológico bajo el título “Cáncer ginecológico: Lo que no hay que hacer”. La ponente será la doctora Paloma Ramos Nogueiras, jefa de servicio de Ginecología y Obstetricia y coordinadora de la Unidad de Patología Mamaria del Complejo Asistencial de Zamora. La conferencia abordará prácticas médicas y conductas que deben evitarse en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer, con especial atención a los errores comunes y sus consecuencias clínicas.

El 24 de noviembre, la segunda jornada se centrará en la cardiotoxicidad, un efecto secundario que puede surgir durante los tratamientos oncológicos. Bajo el título “¿Qué es la cardiotoxicidad? Cuidando el corazón durante el tratamiento contra el cáncer”, la doctora benaventana Lucía Villafáfila Martínez, cardióloga del Hospital Universitario de Toledo, explicará cómo los tratamientos como la quimioterapia y la radioterapia pueden afectar al sistema cardiovascular, y qué medidas se pueden tomar para prevenir o mitigar estos efectos.

La presidenta de la AECC-Junta Local de Benavente, presentando las VIII Jornadas Oncológicas. / J. A. G.

La última sesión, el 1 de diciembre, abordará la relación entre salud mental y cáncer. El encargado de esta conferencia será el doctor Jesús Ángel Monforte Porto, médico especialista en Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora con raíces benaventanas, quien expondrá los impactos psicológicos que puede tener el cáncer en pacientes y familiares, así como estrategias de acompañamiento emocional y atención psiquiátrica durante el proceso de enfermedad.

Las conferencias se celebrarán los lunes en lugar de los viernes y también se ha sustituido el salón de actos de la Casa de la Cultura La Encomienda, que estará en obras por sustitución de suelo y de butacas, por el del colegio San Vicente de Paúl.

La presidenta de la AECC-Junta Local de Benavente, Carmen Prieto, ha destacado el interés de la asociación por nutrir estas conferencias de profesionales de prestigio benaventanos y zamoranos para dar a conocer y “potenciar el talento que existe en Benavente”. Prieto ha recordado que la asociación no ha dejado de crecer en treinta años de actividad que la Junta Local cumple y celebrará el próximo 5 de diciembre en un acto que tendrá lugar en el Gran Teatro Reina Sofía.

A la presentación de estas VIII Jornadas Oncológicas han asistido la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, el teniente de alcalde y portavoz de Vox, Eugenio Blanco, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Patricia Martín, y varios concejales. Los tres han elogiado y agradecido la labor que realiza la asociación en materia de prevención, detección precoz e investigación, y han invitado a la población a asistir a las conferencias.

La Asociación Española Contra el Cáncer recuerda que ofrece atención disponible las 24 horas del día, los 365 días del año a través del teléfono 900 100 036 y en su sitio web contraelcancer.es, como parte de su compromiso con el apoyo integral a pacientes oncológicos y sus familias.