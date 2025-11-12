Cuentacuentos y talleres para la inclusión en la Semana de la Discapacidad en Benavente
La programación municipal comienza el día 29 con un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal
El próximo día 29 arranca en Benavente la programación de la Semana de la Discapacidad con el cuentacuentos ‘Historias de mis vecinos’, que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal y que está dirigido a niños y niñas a partir de 4 años. La concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez, ha destacado la necesidad de seguir fomentando la inclusión y la diversidad.
“Considero que debemos seguir fomentando la inclusión y concienciar sobre los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad y desde le Ayuntamiento de Benavente vamos a trabajar para que esto sea posible celebrando la diversidad y fortaleciendo el tejido social en general” ha indicado Mercedes Benítez.
Junto al cuentacuentos del 29 de noviembre, la Semana de la Discapacidad se completa con una serie de actividades que buscan el fomento de la inclusión donde formarán parte personas con y sin discapacidad.
El miércoles, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad se ha organizado un ‘Collage Inclusivo’ en el Punto Joven de Benavente a partir de las once y media de la mañana donde participarán miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub.
El jueves, 4 de diciembre, el Punto Joven de Benavente acoge un ‘Taller de Pictogramas’ a las once y media de la mañana con la participación de miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub y un ‘Picto Bingo’ organizado por Autismo Zamora desde las seis de la tarde.
El viernes, 5 de diciembre, tendrá lugar un ‘Taller de Lectura en Braille’ en el Punto Joven de Benavente a partir de las once y media de la mañana con la participación de miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub. La programación finalizará con una jornada de juegos tradicionales adaptados en el Pabellón Fernando II desde las seis de la tarde.
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, 'en paradero desconocido
- Imponen a una propietaria de Benavente construir un muro de 32.670 euros en la calle Fortaleza
- Una pelea multitudinaria en Benavente termina con un herido hospitalizado
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas
- Los dos ocupas condenados en Benavente por usurpación de una vivienda entregan las llaves
- Amenazó a varios niños cerca de Benavente y pinchó las ruedas de sus bicicletas, pero el delito ha prescrito
- Golpeó a un guardia civil en Benavente 'sin saber que lo era': ha sido absuelto del delito de atentado