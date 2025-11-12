Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuentacuentos y talleres para la inclusión en la Semana de la Discapacidad en Benavente

La programación municipal comienza el día 29 con un cuentacuentos en la Biblioteca Municipal

Mercedes Benítez, concejala de Bienestar Social.

Mercedes Benítez, concejala de Bienestar Social. / E. P.

Eva Ponte

El próximo día 29 arranca en Benavente la programación de la Semana de la Discapacidad con el cuentacuentos ‘Historias de mis vecinos’, que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal y que está dirigido a niños y niñas a partir de 4 años. La concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez, ha destacado la necesidad de seguir fomentando la inclusión y la diversidad.

“Considero que debemos seguir fomentando la inclusión y concienciar sobre los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad y desde le Ayuntamiento de Benavente vamos a trabajar para que esto sea posible celebrando la diversidad y fortaleciendo el tejido social en general” ha indicado Mercedes Benítez.

Junto al cuentacuentos del 29 de noviembre, la Semana de la Discapacidad se completa con una serie de actividades que buscan el fomento de la inclusión donde formarán parte personas con y sin discapacidad.

El miércoles, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad se ha organizado un ‘Collage Inclusivo’ en el Punto Joven de Benavente a partir de las once y media de la mañana donde participarán miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub.

El jueves, 4 de diciembre, el Punto Joven de Benavente acoge un ‘Taller de Pictogramas’ a las once y media de la mañana con la participación de miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub y un ‘Picto Bingo’ organizado por Autismo Zamora desde las seis de la tarde.

El viernes, 5 de diciembre, tendrá lugar un ‘Taller de Lectura en Braille’ en el Punto Joven de Benavente a partir de las once y media de la mañana con la participación de miembros de la Fundación INTRAS y Asprosub. La programación finalizará con una jornada de juegos tradicionales adaptados en el Pabellón Fernando II desde las seis de la tarde.

