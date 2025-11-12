El Centro de Especialidades de Benavente sin endocrino desde agosto y dos plazas del servicio sin cubrir en Zamora

Esta semana en Benavente se celebra la Semana de la Diabetes con motivo del Día Mundial de la Diabetes que tiene lugar cada 14 de noviembre. Es un día para sensibilizar a la población en general sobre esta enfermedad crónica y poner sobre la mesa las deficiencias asistenciales para garantizar una calidad de vida. En Benavente los pacientes con esta enfermedad están preocupados porque desde el mes de agosto no se pasa consulta en el Centro de Especialidades y no parece que esto tenga una rápida solución, según la respuesta que desde la administración se está dando a las reclamaciones presentadas por escrito y formalmente ante la administración.

La Asociación de Diabetes de Benavente lleva semanas recibiendo quejas de personas con diabetes y sus familiares preocupados por la falta de atención médica. Los afectados que iniciaron ya hace semanas la formalización de reclamaciones por la falta de asistencia de endocrino en Benavente señalan retrasos en las consultas previstas para la revisión de la patología crónica, que en algunos casos han llegado tras casi dos años de espera, traslados a las consultas del hospital en Zamora y temen que no se restablezca el servicio en el Centro de Especialidades.

Este servicio comenzó en Benavente atendiendo a los pacientes hasta cuatro días a la semana. Para ello se trasladaban los especialistas del Complejo Asistencial de Zamora hasta el Centro de Especialidades de Benavente. Durante años ha habido dos consultas de endocrino en este centro, pero los días se fueron reduciendo y también los facultativos. En la actualidad, en la plantilla del Complejo Asistencial de Zamora y tras la jubilación en el mes de julio de uno de los especialistas de Endocrinología y Nutrición hay al menos dos plazas sin cubrir, según ha confirmado la Delegación Territorial de Zamora y no parece que la solución esté muy cerca de llegar.

"Obviamente, es una enfermedad que preocupa muchísimo a los ciudadanos. La falta de profesionales impide que estén cubiertas todas las plazas, pero, a través de los diferentes especialistas, médicos de familia y demás, se podrán atender esas necesidades. La intención de la Gerencia es que todas las plazas estén cubiertas, pero conocen de sobra la dificultad que existe para conseguirlo”, señaló en respuesta a La Opinión de Zamora el delegado territorial de la Junta, Prada.

La falta de endocrinos preocupa a los pacientes con diabetes porque son los que habitualmente realizan el seguimiento de posibles complicaciones asociadas a otras especialidades como la Oftalmología. Aseguran en Benavente que también estas consultas se están trasladando al servicio en Zamora cuando previamente se venían pasando en el Centro de Especialidades.

Algunos pacientes de la ciudad de Zamora han puesto también reclamaciones por la falta de asistencia del endocrino. En las respuestas remitidas desde la Dirección Médica a los pacientes con diabetes que han presentado reclamación ante la administración explican que "estamos intentando solucionar la falta de recursos humanos ante la alta demanda asistencial en el Servicio de Endocrinología, procurando disminuir al máximo los tiempos de demora y espera, pues conocemos las necesidades de nuestros usuarios y lo importante que es para ellos su salud y su tiempo". Y añaden también que "en cuanto sea posible recibirá la programación de su cita. Sin embargo, debido a la organización interna y a la disponibilidad de recursos humanos, no podemos garantizar que la consulta se realice en el Centro de Especialidades de Benavente".

La Asociación de Diabetes de Benavente ya ha dado traslado de las quejas de los pacientes a la Dirección Médica y ha pedido que con los recursos existentes no se deje de lado la asistencia en el Centro de Especialidades de Benavente, según explica.

El delegado territorial señala ante esas peticiones de que las consultas se sigan pasando en Benavente que "si requieren una atención especializada de endocrino, pues tienen que acudir, obviamente, al centro Virgen de la Concha para que les atienda ese profesional. Obviamente, la intención siempre es de la Gerencia de Atención Hospitalaria, que estén cubiertas todas las plazas".