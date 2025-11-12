Camarzius Fest y Cultivando miradas, los proyectos rurales subvencionados en Zamora

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, ha concedido 1,18 millones de euros para financiar 43 proyectos culturales en municipios del medio rural de menos de 20.000 habitantes, según la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid lidera la lista con 11 proyectos subvencionados, seguida por Burgos (10), León (6) y Salamanca (4). Les siguen Segovia (4), Soria (3), Palencia (2), Zamora (2) y Ávila (1). En el caso de la provincia zamorana, los dos proyectos subvencionados son el Camarzius Fest celebrado en Camarzana de Tera, con una ayuda concedida por valor de 29.176,90 euros, y el programa Cultivando Miradas que recibirá 21.307,60 euros, con un total de 50.484,5 euros.

Fuera de la convocatoria se quedan ocho proyectos del medio rural zamorano, entre los que figuran los actos con motivo del bicentenario de Ramón Álvarez, el festival de música de Villavendimio "Villatechnillo" o las actividades de la Asociación Ruta del Vino Arribes "Paredes de piedra y variedades minoritarias en Arribes" por agotamiento de crédito.

Las subvenciones, que oscilan entre 10.000 y 35.000 euros por iniciativa, buscan fortalecer la oferta cultural en la España rural mediante festivales, exposiciones, residencias artísticas y actividades vinculadas al patrimonio.

Entre las propuestas más respaldadas por su cuantía figura ¡Vive Rioseco! 2025, de la Asociación 2030 Cultura y Gestión, y la iniciativa de la Asociación España Creativa, que organiza talleres y una exposición itinerante sobre Antonio López y el Canal de Castilla con 50 artistas seleccionados. Este proyecto recibe 35.000 euros.

La Fundación Las Edades del Hombre obtiene 21.800 euros para su programación cultural en el patrimonio rural.

La convocatoria también recoge desistimientos y desestimaciones por falta de documentación, incumplimiento de requisitos o agotamiento del crédito disponible. Ninguna ayuda supera el 80% del presupuesto del proyecto, y todas las iniciativas deben ejecutarse antes del 31 de diciembre.