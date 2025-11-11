Zamora Protohistórica transforma en 3D el patrimonio arqueológico del Castro de las Labradas

La Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica vuelve este mes de noviembre con las actividades arqueológicas en Arrabalde y las combina con otras de carácter más divulgativo del patrimonio arqueológico de la zona, algo en lo que colabora desde hace años con la Asociación Cultural Castro de las Labradas, de Arrabalde. La asociación científica, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Arrabalde y de Diputación Provincial de Zamora, está desarrollando un ambicioso proyecto en la Sierra de Carpurias, una zona de gran relevancia histórica donde se encuentra el emblemático Castro de las Labradas, en el término municipal.

Según explica Óscar Rodríguez, presidente de la Asociación Zamora Protohistórica, "el pasado año realizamos el vuelo de dron completo de la Sierra de Carpurias, desde el extremo noroccidental de Las Labradas hasta el primer molino de Villaferrueña. Para nosotros ha sido el vuelo de dron más grande que ha hecho Zamora Protohistórica, y constituye una obra importante, un trabajo de registro digital muy relevante".

De modo que el equipo técnico llevó a cabo la toma de unas 20.000 fotografías aéreas, generando un modelo tridimensional de gran precisión de la zona. Este registro constituye una base documental sin precedentes para el estudio, conservación y difusión del paisaje arqueológico de la zona. "Fue un trabajo de registro digital muy importante, y nuestro objetivo ahora es darle visibilidad y compartirlo con el público este año. Así este año aunque tenemos previstas prospecciones arqueológicas no dejamos a un lado la labor de difusión tan importante", añade Rodríguez.

Museo virtual del patrimonio arqueológico

Este proyecto se enmarca dentro de una línea de trabajo más amplia que Zamora Protohistórica desarrolla desde hace años. Se trata de la creación de un museo virtual del patrimonio arqueológico de Zamora, a través de una plataforma construida gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y la Fundación Fomento Hispania, y que permite recrear en 3D los yacimientos y artefactos más destacados de la provincia.

"Es una plataforma que hemos ido creando a lo largo de los años, con la idea de ofrecer un espacio de acceso libre donde cualquier persona pueda visitar y conocer el patrimonio arqueológico de Zamora", explica Rodríguez. "Lo concebimos como un museo virtual, con salas expositivas dedicadas a cada proyecto o zona en la que trabajamos".

Este año, la Asociación tiene previsto abrir una nueva sala virtual dedicada a la Sierra de Carpurias, donde se incluirán los modelos tridimensionales obtenidos durante el vuelo de dron del pasado año y otras campañas de documentación. Esta sala permitirá realizar una visita virtual por el entorno, con información contextual sobre los yacimientos, las estructuras defensivas y los elementos paisajísticos que forman parte del conjunto.

La asociación prevé ampliar este trabajo con un nuevo estudio digital sobre la Torre del Marrón y los muros localizados en la zona, cuyos resultados se integrarán en la misma plataforma. "Queremos sumar todas las imágenes y los modelos nuevos que generemos este año. La idea es que el público pueda recorrer virtualmente la sierra y conocer su valor arqueológico sin necesidad de desplazarse físicamente", señala Rodríguez.