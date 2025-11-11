La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio "en los próximos días"
El delegado de la Junta asegura que las obras han finalizado y están pendientes del trámite administrativo de recepción de obra
Las obras de modernización, rehabilitación y digitalización de la estación de autobuses de Benavente ya han finalizado, pendientes del trámite de recepción de obra, según ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, en su visita esta mañana a Benavente. "Está pendiente de que se lleve a cabo la recepción definitiva y, a partir de ahí, se pondrá en servicio si es positiva", incidió.
Prada espera que la recepción administrativa sea en los próximos días para que todos los ciudadanos de Benavente y comarca puedan difrutar de esta instalación . "Se han reformado los andenes, se ha reformado la fachada, con algo fundamental que es la accesibilidad y, sobre todo, la eficacia energética, creando nuevas zonas para los viajeros y que sea una estación de autobuses adaptada a los tiempos en los que estamos, con lo cual esperemos que esa recepción que será en días próximos sea positiva y que ya pueda ponerse en servicio en su totalidad", señaló Prada y siempre previsto para antes de final de año.
Con todas las recepciones en estos días y si esa recepción administrativa, con participación de los interventores, arquitectos y demás, es positiva, pues inmediatamente se hará una visita para ponerla en servicio y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esta instalación” apuntaba el delegado.
La Dirección General de Transportes y Logística de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital aprobó el expediente modificado del contrato de obras adjudicado a la UTE VILOR‑MAHOCI, que elevó el importe líquido final del proyecto hasta 986.559,19 euros y el plazo total de la obra queda en 18 meses y 20 días ya que se amplió la fecha de finalización hasta el 31 de octubre.
La ejecución ha supuesto una reforma integral del edificio que vio la luz en 1987. Las actuaciones han contemplado, además de la conservación del edificio y subsanación de deficiencias, la optimización de la eficiencia energética y ambiental y mejoras de la accesibilidad física y sensorial y de la habitabilidad. También reforma de los espacios interiores para adaptarlos a las necesidades de los usuarios y a los nuevos sistemas de gestión y explotación de una estación de viajeros, con la creación de tres taquillas más amplias, un nuevo espacio para facturación y consigna, un despacho para administración, una sala de reuniones y un almacén; intervenciones en la zona de dársena, andenes, porche y en las fachas y cubiertas.
