La obras de la estación de autobuses de Benavente ya han terminado y estará en servicio "en los próximos días"

Las obras de modernización, rehabilitación y digitalización de la estación de autobuses de Benavente ya han finalizado, pendientes del trámite de recepción de obra, según ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, en su visita esta mañana a Benavente. "Está pendiente de que se lleve a cabo la recepción definitiva y, a partir de ahí, se pondrá en servicio si es positiva", incidió.

Prada espera que la recepción administrativa sea en los próximos días para que todos los ciudadanos de Benavente y comarca puedan difrutar de esta instalación . "Se han reformado los andenes, se ha reformado la fachada, con algo fundamental que es la accesibilidad y, sobre todo, la eficacia energética, creando nuevas zonas para los viajeros y que sea una estación de autobuses adaptada a los tiempos en los que estamos, con lo cual esperemos que esa recepción que será en días próximos sea positiva y que ya pueda ponerse en servicio en su totalidad", señaló Prada y siempre previsto para antes de final de año.

Dársenas de la estación de autobuses de Benavente. / E. P.

Con todas las recepciones en estos días y si esa recepción administrativa, con participación de los interventores, arquitectos y demás, es positiva, pues inmediatamente se hará una visita para ponerla en servicio y que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esta instalación” apuntaba el delegado.

La Dirección General de Transportes y Logística de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital aprobó el expediente modificado del contrato de obras adjudicado a la UTE VILOR‑MAHOCI, que elevó el importe líquido final del proyecto hasta 986.559,19 euros y el plazo total de la obra queda en 18 meses y 20 días ya que se amplió la fecha de finalización hasta el 31 de octubre.

Acceso a la estación de autobuses de Benavente por la avenida El Ferial. / E. P.

La ejecución ha supuesto una reforma integral del edificio que vio la luz en 1987. Las actuaciones han contemplado, además de la conservación del edificio y subsanación de deficiencias, la optimización de la eficiencia energética y ambiental y mejoras de la accesibilidad física y sensorial y de la habitabilidad. También reforma de los espacios interiores para adaptarlos a las necesidades de los usuarios y a los nuevos sistemas de gestión y explotación de una estación de viajeros, con la creación de tres taquillas más amplias, un nuevo espacio para facturación y consigna, un despacho para administración, una sala de reuniones y un almacén; intervenciones en la zona de dársena, andenes, porche y en las fachas y cubiertas.