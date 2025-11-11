Miradas Felinas, la asociación encargada de la "gestión ética" de las colonias de gatos en Benavente

Benavente cuenta con una nueva asociación dedicada al bienestar animal. Se trata de Miradas Felinas, una entidad sin ánimo de lucro formada por voluntarios que trabajan en la gestión ética de las colonias felinas que gestiona el Ayuntamiento de la ciudad.

La presentación oficial de la asociación tendrá lugar el jueves. Durante el acto se darán a conocer los objetivos de la entidad, el papel de los voluntarios y las próximas acciones que se desarrollarán dentro del programa municipal de bienestar animal.

Miradas Felinas centra su actividad en la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), un sistema reconocido por la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que permite controlar la población de gatos callejeros de manera respetuosa. El proceso incluye la captura y control sanitario de los animales, su esterilización, marcaje y retorno a la colonia de origen, garantizando así su bienestar y la convivencia con el entorno.

Además del control poblacional, la asociación promueve una alimentación responsable de las colonias —“de forma limpia y controlada”, recuerdan—, así como la mejora de los refugios felinos, especialmente en los meses de frío. En las últimas semanas, los voluntarios han acondicionado contenedores para que los gatos callejeros puedan protegerse de las bajas temperaturas.

“Queremos implicar a los vecinos en una gestión ética y respetuosa con los animales”, señalan desde la asociación, en sus redes sociales, y agradece la colaboración de quienes ya participan como gestores y alimentadores de colonias.