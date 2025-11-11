La Junta invierte 120.000 euros para dotar de comedor escolar al colegio Fernando II de Benavente

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, ha visitado el CEIP Fernando II de Benavente para presentar el proyecto de construcción del nuevo comedor escolar, con una inversión de más de 120.000 euros, una actuación demandada por la comunidad educativa y ampliará la atención al alumnado.

"Estamos ahora mismo en proceso de licitación que finaliza en unos diez días y sabremos quién es el adjudicatario de la obra. El proceso de ejecución es de unos siete meses por lo que llegaríamos al mes de julio con las obras finalizadas y licitaremos y contrataremos después el equipamiento. Podría estar funcionando en los primeros días del mes de octubre", explicó Prada.

Las obras, con una inversión de la Consejería de Educación de 120.132 euros, contemplan la construcción de un nuevo espacio anexo al colegio que albergará la cocina, vestuarios, cuarto de limpieza, despensa y distribuidor. Asimismo, se adecuará un aula contigua como comedor con capacidad para 50 comensales, respondiendo una necesidad reiterada por las familias y el propio centro. Comedor escolar que funcionará mediante el sistema de cátering.

Según ha destacado Fernando Prada, “este proyecto contribuirá a mejorar la conciliación familiar, ofrecer un servicio esencial a los escolares y seguir reforzando la red de comedores de la provincia”. Con esta nueva instalación, Zamora contará con 52 comedores escolares, que atienden diariamente a más de 2.200 alumnos, de los que cerca de 1.800 disfrutan de gratuidad total. La provincia es además la que registra mayores índices de satisfacción en Castilla y León en este servicio.

Zona en la que se va a ejecutar el nuevo comedor escolar. / E. P.

Este colegio era el único de Benavente sin el servicio de comedor escolar. Es por tanto que, para Prada, "es dar respuesta a esa demanda de igualdad con los demás centros educativos y, sobre todo, a esa demanda de los padres, para que tengan posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral", señaló.

"Aula del Futuro"

Esta actuación se suma a otras mejoras recientes en el centro, como el cambio de ventanas y dotación del mobiliario necesario, realizado por la Dirección Provincial de Educación, para la creación del espacio flexible de aprendizaje denominado ‘Aula del Futuro’. "Es un espacio flexible de formación y aprendizaje. Lo dividimos en distintos rincones de desarrollo, de formación, de creación", explicó la directora del centro.

El CEIP Fernando II cuenta con 129 alumnos y 20 docentes, caracterizándose por su dinamismo y compromiso con la educación innovadora. Dispone del programa Madrugadores, secciones bilingües en inglés y francés y participa en programas de éxito educativo, RELEO Plus y AERDECYL, además de contar con reconocimiento TIC nivel 4. En el curso 2024-2025 obtuvo el primer premio provincial y regional del Concurso de vídeos del Plan de Seguridad y Confianza Digital.

Visita al "Aula del Futuro" del colegio Fernando II. / E. P.

El delegado territorial ha subrayado que esta actuación “forma parte del plan de inversiones educativas que la Consejería de Educación está desarrollando en Zamora para mejorar la calidad y la equidad del sistema”. Solo en el verano de 2025, se han ejecutado 41 obras de mejora en centros educativos de la provincia por un importe superior a 828.000 euros.

Durante su visita, Fernando Prada ha agradecido la colaboración del equipo directivo, profesorado, familias y AMPA, así como del Ayuntamiento de Benavente. “Seguimos trabajando juntos para que cada mejora se traduzca en oportunidades reales para nuestro alumnado y para avanzar en la excelencia educativa en Zamora”, ha concluido.

La alcaldesa, Beatriz Asensio, hizo hincapié en la importancia de este servicio para la conciliación laboral y familiar de las familias en Benavente y puso en valor el apoyo de la Junta en materia de Educación a través también de ayudas al Ayuntamiento.

Comedor escolar en Villaralbo

Señaló también el delegado que hay previsto un nuevo comedor escolar en Villaralbo. "Ya se está licitando la redacción de un proyecto demandado por el propio centro educativo por las asociaciones de padres. El importe aproximado es de 24.000 euros para esa redacción y la posterior solicitud de recursos económicos para afrontar el año que viene la licitación y la posterior construcción del comedor escolar en el colegio Nuestra Señora de la Paz.