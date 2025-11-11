Entra en prisión por conducir sin carné en vigencia de modo reiterado

La Dirección General de Tráfico, así como la Guardia Civil Tráfico están comprometidas con la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. Para ello desempeña las funciones que la legislación le encomienda de vigilancia y control del tráfico y del transporte en las vías públicas interurbanas.

La reincidencia conlleva a un conductor a entrar en prisión al ser investigado por un delito contra la seguridad vial, fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular con vehículo a motor con la pérdida de la vigencia del permiso de conducción de forma reiterada La semana pasada, en la autovía A-52 (Benavente-Vigo), componentes del Destacamento de Tráfico de Benavente (Zamora), identifican un vehículo y susocupantes.

Dicha verificación arroja como resultado que al conductor le consta un señalamiento en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión debido a estar privado de permiso de conducción por condena judicial y haber sido investigado en reiteradas ocasiones; es por ello que proceden a su detención para su personación al Juzgado de lo Penal de Zamora, órgano que ordena su entrada inmediata en prisión.

Con esta medida se evita la multirreincidencia delictiva por parte de conductores que no sólo ponen en riesgo su integridad sino también la del resto de usuarios de la vía.

La Guardia Civil remarca la colaboración ciudadana y pone a su disposición el número de teléfono 062 o si lo prefiere también el servicio de alertas app Alertcops; cualquier información que desee facilitar o colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana, vial, del patrimonio o medio ambiental es tratada de manera discreta y anónima.