Un conductor entra en prisión por reincidir en delitos contra la seguridad vial en Benavente

La Guardia Civil ha procedido al ingreso en prisión de un conductor tras ser identificado en la autovía A-52, en las inmediaciones de Benavente, por reincidir en delitos contra la seguridad vial. El individuo circulaba con un vehículo a motor pese a tener el permiso de conducción revocado por resolución judicial, y acumulaba varias investigaciones anteriores por la misma infracción.

Durante un control rutinario efectuado por el Destacamento de Tráfico de Benavente, los agentes interceptaron el vehículo y verificaron la identidad de sus ocupantes. Al conductor le constaba un señalamiento judicial en vigor que ordenaba su búsqueda, detención e ingreso en prisión, motivado por la reiteración delictiva y la pérdida de vigencia de su permiso de conducir.

El Juzgado de lo Penal de Zamora, tras recibir al detenido, dictó su entrada inmediata en prisión. Esta medida responde al objetivo de evitar la multirreincidencia de conductores que, al incumplir reiteradamente la normativa, ponen en riesgo tanto su integridad como la del resto de usuarios de la vía.

La Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil reiteran su compromiso con la reducción de la siniestralidad en las carreteras españolas, mediante labores de vigilancia y control del tráfico en vías interurbanas, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que puede colaborar con las autoridades a través del número de teléfono 062 o mediante la aplicación móvil Alertcops, garantizando que cualquier información facilitada será tratada de forma discreta y anónima.