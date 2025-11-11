El Ayuntamiento de Benavente corrige fallos en apremios, embargos y asignaciones indebidas

La Tesorería del Ayuntamiento benaventano ha emitido varias resoluciones en las últimas semanas que evidencian errores administrativos en la gestión de deudas tributarias, embargos y procedimientos de apremio.

Las actuaciones han derivado en anulaciones, devoluciones de importes que afectan a diferentes contribuyentes y conceptos fiscales y, de nuevo, una petición encarecida de rectificación del padrón a la concesionaria del agua. Estas subsanaciones se han producido en cinco casos diferentes.

En uno de ellos se estimó parcialmente un recurso contra un embargo bancario por sanciones de tráfico. El afectado había sufrido una retención de 635 euros, pero tras alegar en un recurso que la cuenta se nutría de ingresos salariales protegidos, tuvo que devolverse la mayor parte de esa cantidad. La Tesorería reconoció la inembargabilidad parcial conforme a los límites legales y ordenó el reintegro con intereses.

Infractor fallecido

Otro expediente resolvió la anulación de un apremio por sanción de tráfico tras constatar que el deudor había fallecido antes de dictarse la providencia de cobro forzoso. La administración reconoció que la responsabilidad por sanciones es personalísima y no transmisible, por lo que se canceló la deuda y se dio de baja contable.

Por contra, el departamento desestimó un recurso presentado por la heredera de un contribuyente fallecido, a quien se le había notificado un requerimiento de pago por las deudas de este último. La Tesorería confirmó que, aunque la mujer no había aceptado la herencia, tendrá que responder por las deudas tributarias del finado al considerarse un caso de herencia yacente, por lo que el procedimiento de apremio continuará.

En dos resoluciones consecutivas, se detectaron errores en la asignación de tasas de vado sin placa a personas que ya no eran titulares de los inmuebles. En ambos casos, se anuló el apremio y se ordenó girar las liquidaciones a los verdaderos propietarios, tras comprobar que los padrones no se habían actualizado pese a constar los cambios de titularidad en el registro del IBI.

Finalmente, se resolvió una reclamación por tasas de agua, basura y alcantarillado giradas a una persona que no era ni propietaria ni inquilina del inmueble. La Tesorería reconoció que las deudas fueron emitidas indebidamente por la concesionaria del servicio, a la que acusa de "mala praxis", por no coordinar correctamente los padrones. Se anularon tres recibos y sus respectivos apremios y procedimientos ejecutivos, y se ordenó girar las liquidaciones al verdadero titular del inmueble.