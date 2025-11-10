Miguel Pita, kayakista y alpinista: "En aguas bravas hay una mezcla de concentración máxima y adrenalina"

¿Qué fue lo que le atrajo de este deporte tan exigente?.

Me dediqué durante muchísimos años al mundo alpinístico y después, por circunstancias, pues empecé a probar el tema del río en el Barco de Valdehorras, donde tenemos el río Sil cerca de casa. Conocí al pequeño grupo de gente que se dedicaba a esto y, poco a poco, fuimos metiéndonos aquí en los ríos que ya se remaban y descubriendo nuevos proyectos. El kayak de aventura nos permite descubrir nuevos ríos. Eso a mí me atraía mucho. Y llevamos trece años en la brecha.

Ha recorrido tramos clásicos y secciones nuevas. ¿Cuál cree que es la que le ha puesto más a prueba? .

En esta zona tenemos muchos ríos, tenemos 35 secciones de aguas bravas y tenemos joyas de la naturaleza. Tenemos doscientos y pico kilómetros de aguas bravas. En la península, yo creo que es la zona donde se concentra el mayor número de ríos que se pueden remar en plan aguas bravas libres. Y en Europa, de los lugares donde más kilómetros tenemos. El río tiene esa característica que cada día es cambiante. Depende del caudal de agua, depende de si es invierno, si es más en la época primaveral, depende de la temperatura, depende de muchas cosas. Quizás uno de los más espectaculares es el río Candís. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo en barranquismo y en pensar que se podía hacer también en kayak. También está el Ancares.

¿Cómo se prepara para iniciar una sección nueva?

Eso da trabajo. Hay que consultar mapas, hay que ver el desnivel que tiene el río, tratar de interpretar lo que podemos encontrarnos ahí dentro. Los mapas topográficos nos indican cada diez metros el desnivel, pero cada diez metros de desnivel en un río, pues puede ser mucho. A veces hay que meterse a caminarlos cuando están secos y ver cómo pueden luego ser cuando fluya el agua. Y meterse poco a poco, con calma, un grupo sólido. Eso da pie a aventuras, a superar esas incertidumbres y problemas que surgen.

¿Qué recomendaría a alguien que quiere iniciarse en las aguas bravas con seguridad?.

Hoy en día, bien contratar un curso ya que hay profesores y guías muy buenos. Puede ser una opción interesante. O bien, como hemos ido haciendo el resto, irse metiendo poco a poco con gentes que se dedique a ello. Es cierto que en materia de seguridad se ha avanzado mucho en los últimos años. En temas de maniobras, en historias que antes no se hacían y ahora, nos dan mayor confianza a la hora de solucionar pequeños problemillas que vayan surgiendo. Un piragüista sin nada, en un rápido difícil, se puede hacer daño, lógicamente. La clave está en la fortaleza del grupo y saber actuar ante los problemas que vayan surgiendo.

Supongo que son necesarias al menos unas nociones de salvamento.

Así es. Hay una parte que es el salvamento propio, el autorrescate y luego también el rescate de los compañeros. Se hacen maniobras con cuerdas, hay autorrescate con el propio barco, es decir, tiene su complejidad, pero hay que irse formando y con los años, pues se va consiguiendo esa fortaleza.

Los ríos están siendo grandes perjudicados de los fuegos de este verano. Ahora con el arrastre de las cenizas a sus caudales, precisamente en Barco de Valdeorras y la zona del Bierzo. ¿Cómo lo están viviendo?.

Nos tememos lo peor porque, por ejemplo, aquí el río Sil ya empezó a venir negro hace dos semanas, con las primeras lluvias. El río Meruelo se ha convertido en un lodazal. Todos los valles se quemaron y nos tememos lo peor. Las montañas están negros y los ríos vienen ya negros. Nosotros somos amantes de la naturaleza salvaje que tenemos, de los ríos libres, pero lo cierto es que en torno a los ríos hay muchos intereses. Lo que habría que hacer es cuidar la vegetación autóctona de ribera. Esa es la clave, la protección de los bosques autóctonos, no plantar bosques de pinos que son un auténtico polvorín.

¿Qué siente cuando estás en medio del río rodeado de naturaleza y corriente?.

Lo que sucede, a diferencia de actividades que practico en la naturaleza como alpinismo o esquí es que vas en un constante movimiento y lo que se siente es una mezcla de concentración máxima y adrenalina, tensión, energía. Concentración y energía, para explotar cada rato. Esa es la clave.