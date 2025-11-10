Bomberos de Benavente neutralizan un nido de avispa velutina en Santa Colomba de las Monjas
Policía Local y Guardia Civil intervienen en la extinción de un fuego en un vehículo de la Plazuela de los Leones
El Servicio de Bomberos de Benavente realizó ayer tres intervenciones, relacionadas con un nido de avispa asiática, un accidente de tráfico y un incendio de vehículo en el casco urbano.
La primera actuación se registró a las 16:00 horas, cuando se recibió un aviso del 1-1-2 alertando del avistamiento de un nido de avispa Velutina, una especie invasora que ataca a las abejas y otros insectos polinizadores, en Santa Colomba de las Monjas. Una dotación se desplazó al lugar, procediendo a neutralizar el nido mediante disparos de carabina con veneno. La intervención finalizó sin incidencias, regresando los efectivos al parque a las 17:30 horas.
Posteriormente, a las 20:05 horas, el servicio fue activado nuevamente por un accidente de tráfico ocurrido en la carretera ZA-P-1512, kilómetro 3,300, con una persona atrapada. Los bomberos colaboraron con los servicios sanitarios en la evacuación del herido, sin necesidad de utilizar material de excarcelación, y realizaron posteriormente labores de limpieza de la vía. La dotación regresó al parque a las 22:20 horas.
La tercera actuación se produjo ya de madrugada, a las 00:08 horas, tras recibirse aviso del 1-1-2 por un incendio de vehículo en la Plazuela de los Leones de Benavente, comunicado por la Guardia Civil. A la llegada de los bomberos, Policía Local y Guardia Civil ya se encontraban en el lugar y habían conseguido sofocar el fuego con un extintor. No se registraron daños personales.
Desde el Parque de Bomberos de Benavente se destaca la rápida respuesta y coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias en todas las intervenciones, así como la importancia de la colaboración ciudadana en la comunicación temprana de incidencias al servicio 1-1-2.
