Benavente adelanta una semana el encendido de Navidad, al día 28
Un espectáculo de Miguel Álvarez "Inadaptado", animará los momentos previos al acto oficial de la Plaza Mayor
Ya hay fecha para el encendido de Navidad de Benavente. Será el próximo viernes, 28 de noviembre, a partir de las 19:30 horas de la tarde con el acto central en la Plaza Mayor.
"Un evento muy esperado entre la población de Benavente y comarca", según explica la Concejalía de Fiestas y Turismo, "que da inicio a una época mágica para todos, especialmente para los más pequeños de la casa", añade.
Señala la Concejalía de Fiestas que está apostando "fuertemente por realizar un evento a la altura de la ciudad, como así se ha podido comprobar en ediciones pasadas". Y este año el artista que pondrá voz al espectáculo de Navidad será el músico zamorano Miguel Álvarez, quien ha estado en las cuatro programaciones anteriores de la Navidad de Benavente con su espectáculo ‘Pequeño Rock and Roll’.
Miguel Álvarez será el encargado de dirigir el show previo al encendido de la Navidad que iluminará de nuevo la Plaza Mayor. Junto a él y su voz, varios artistas sorpresa. "Benavente se llenará un año más de luz, música y esperanza para dar la bienvenida a la Navidad", señala la Concejalía.
- La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, 'en paradero desconocido
- Condenados por usurpación de vivienda tras cinco meses de ocupación ilegal en Benavente
- Una pelea multitudinaria en Benavente termina con un herido hospitalizado
- Se vende este precioso piso reformado: amplio, luminoso y céntrico
- Imponen a una propietaria de Benavente construir un muro de 32.670 euros en la calle Fortaleza
- Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas
- Benavente encadena dos agresiones con arma blanca en una semana en el mismo entorno
- Los dos ocupas condenados en Benavente por usurpación de una vivienda entregan las llaves