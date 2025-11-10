Benavente adelanta una semana el encendido de Navidad, al día 28

Ya hay fecha para el encendido de Navidad de Benavente. Será el próximo viernes, 28 de noviembre, a partir de las 19:30 horas de la tarde con el acto central en la Plaza Mayor.

"Un evento muy esperado entre la población de Benavente y comarca", según explica la Concejalía de Fiestas y Turismo, "que da inicio a una época mágica para todos, especialmente para los más pequeños de la casa", añade.

Señala la Concejalía de Fiestas que está apostando "fuertemente por realizar un evento a la altura de la ciudad, como así se ha podido comprobar en ediciones pasadas". Y este año el artista que pondrá voz al espectáculo de Navidad será el músico zamorano Miguel Álvarez, quien ha estado en las cuatro programaciones anteriores de la Navidad de Benavente con su espectáculo ‘Pequeño Rock and Roll’.

Miguel Álvarez será el encargado de dirigir el show previo al encendido de la Navidad que iluminará de nuevo la Plaza Mayor. Junto a él y su voz, varios artistas sorpresa. "Benavente se llenará un año más de luz, música y esperanza para dar la bienvenida a la Navidad", señala la Concejalía.