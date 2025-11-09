XXV Semana de la Diabetes en Benavente: Charlas y Campaña de Detección Precoz

La Asociación de Diabetes de Benavente (ADIBE) organiza la XXV Semana de la Diabetes que tendrá lugar entre los días 10 al 14 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, y que lleva por lema este año “Diabetes y bienestar laboral”. La asociación realizará diversas acciones con el objetivo de reivindicar la necesidad de un abordaje de la diabetes que permita mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes. Las actividades se organizan gracias al convenio con el Ayuntamiento de Benavente.

Millones de personas con diabetes se enfrentan a retos diarios como el estigma la discriminación y la exclusión al gestionar la patología en su entorno laboral. Actualmente, 7 de cada 10 personas con diabetes se encuentran en edad de trabajar, y un 63% del colectivo afirma que el miedo a desarrollar complicaciones asociadas a la patología afecta a su bienestar. Por ello, se busca visibilizar la patología desde esta perspectiva para que empleadores y empleados conozcan la diabetes y puedan implementar medidas en sus respectivos entornos laborales.

Con el acceso apropiado a cuidados de la diabetes y al apoyo para su bienestar, todas las personas con diabetes tienen la oportunidad de vivir mejor.

La XXV Semana Diabetológica incluye cuatro charlas encaminadas a informar al público en general sobre aspectos relacionados con la diabetes. Las charlas serán en el Parador de Turismo de Benavente a partir de las 20 horas, de lunes 10 de noviembre a viernes, día 14.

Cartel de la XXV Semana de la Diabetes en Benavente. / .

Además, el jueves 13 de noviembre voluntarios de la asociación realizarán un acto más de la Campaña de Detección Precoz de la Diabetes. Consistirá en la realización de pruebas de glucosa en sangre para detectar posibles casos de diabetes sin diagnosticar, puesto que la mitad de las personas que tienen diabetes no lo sabe.Las pruebas de glucosa en sangre se realizarán en una carpa que la asociación instalará en la Plaza de Santa María, en horario de 10.30 a 13.30 horas, con la colaboración de varios laboratorios y el patrocinio del Ayuntamiento de Benavente.

El Ayuntamiento de Benavente tiene previsto iluminar de azul, simbólico color del Día Mundial de la Diabetes, el Ayuntamiento de la Plaza Mayor.