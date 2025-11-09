La Sierra de Carpurias se descubre a nuevas prospecciones arqueológicas

La Asociación Científico-Cultural Zamora Protohistórica vuelve este mes de noviembre con las actividades arqueológicas en Arrabalde. En los próximos días comenzará una intervención no invasiva en tres yacimientos de la Sierra de Carpurias (el Marrón, el Marrón Este y la Mina) y, además, tiene previsto un segundo vuelo de dron con cámaras multiestructurales, que llevará a cabo en colaboración con la Universidad de Salamanca para "tener una lectura de la superficie más afinada con el fin de tener más datos sobre el interior del Castro de Las Labradas", explica el presidente de Zamora Protohistórica, Óscar Rodríguez.

La limpieza dará comienzo el lunes 17 de noviembre y empezarán por trabajos de desbroce en la Mina y en el Marrón.

"Estamos haciendo una aproximación a los cuatro yacimientos en conjunto porque el Castro de Las Labradas es buque insignia, pero no entendemos la existencia de Las Labradas si no entendemos todo el contexto arqueológico de la sierra", señala Rodríguez y añade que cronológica y culturalmente el Castro de Las Labradas está más definido que los otros yacimientos y es por ello que "intentamos equilibrar todo el conocimiento que se tiene la sierra para que, en una fase posterior, podamos acometer trabajos invasivos o trabajos de descarga".

Intervención en 2024

El año pasado se llevó a cabo en el Castro de Las Labradas (Arrabalde) una intervención arqueológica de carácter no invasivo, es decir, un proyecto destinado a obtener nueva información sobre el yacimiento sin realizar excavaciones. Este tipo de actuación permite conocer mejor el patrimonio sin alterar su estratigrafía ni su estructura original. Esto fue posible gracias a la implicación del Ayuntamiento de Arrabalde y la Diputación Provincial. Según explica el presidente de Zamora Protohistórica, "el objetivo era avanzar en el estudio del enclave, teniendo en cuenta además que en la sierra existe un conjunto amplio de recintos fortificados, lo que obliga a optimizar los recursos y a trabajar con precisión para poder interpretar correctamente cada uno de ellos".

Con el conjunto de esta información se ha podido mejorar el conocimiento del castro, identificar áreas de interés arqueológico y planificar futuras intervenciones con mayor precisión y menor impacto en el yacimiento. Surgen muchas incógnitas del yacimiento del Marrón Este, un pequeño recinto de planta triangular de 0,37 hectáreas delimitado por dos afloramientos de cuarcita convergentes por el norte y el Sur, quedando el Oeste abierto a una profunda vaguada y cerrado por muros, según explica Zamora Protohistórica.

En 2019 el equipo de José Ángel hierro, Julio Vidal y Eduardo Peralta, entre otros, descubrió el perímetro del recinto amurallado y el pasado año desde la asociación científica se realizaron varias prospecciones, pero no se detectaron materiales arqueológicos. "Los hallazgos más significativos fueron las estructuras de sus muros".

Acceso reconstruido al castro astur Las Labradas de Arrabalde. / J. A. G.

Limpieza arqueológica

De modo que este año las intervenciones no invasivas van a centrarse en trabajo de limpieza arqueológica en este yacimiento, el Marrón Este (hasta el pasado año se le había denominado la Mina II), así como en el Marrón y la Mina. "Nos vamos a acercar a ellos para limpiar diversos puntos del muro y sacar más conclusiones sobre la estructura, la tecnología y las posibles cronologías de esas estructuras".

Explica el presidente de Zamora Protohistórica que "a veces no necesitamos tantas técnicas, pero es verdad que está siendo complicado por la accesibilidad y porque no han dado materiales en superficie. Del estudio que nosotros hicimos el año pasado aparecieron dos porciones de cerámica de hace poco tiempo y con eso se hace difícil que podamos describir de estos yacimientos una cronología exacta. De manera que seguimos intentando aproximarnos con otras técnicas".

La asociación cuenta también con el estudio de "gabinete", es decir, "estudiar otros yacimientos similares, otros estudios anteriores para sacar en claro a qué asentamiento se parecen. Esto no deja de ser comparativo, indirecto y lo que queremos es buscar pruebas más directas que nos ayuden a identificar con mayor claridad y con mayor seguridad la inscripción de estos de estos yacimientos y lo que ocurre dentro de Las Labradas".

Muralla occidental del castro astur Las Labradas de Arrabalde. / E. P.

Actuaciones ya realizadas

Zamora Protohistórica colabora con la Asociación Castro de las Labradas desde el año 2021 con actuaciones de difusión arqueológica, a través de jornadas culturales. "Todos los años con una temática diferente sobre el patrimonio arqueológico".

En 2024 se llevó a cabo una intervención no invasiva desde cuatro puntos de vista.