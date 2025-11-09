Una persona herida tras volcar un turismo en la carretera de Mózar

Una persona ha resultado herida en la tarde de este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Villanázar. El siniestro se ha registrado poco antes de las ocho de la tarde en la carretera ZA-P-1512, que une las localidades de Santa Cristina y Mózar de Valverde, a la altura del kilómetro 3, cuando un turismo volcó por causas que aún se están investigando.

Según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la persona que viajaba en el vehículo se encuentraba consciente, aunque atrapada en el interior, por lo que se solicitó asistencia urgente.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Benavente y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender a la víctima.

Los bomberos trabajaron en la excarcelación de la persona herida. Desde el Sacyl se ha enviado una ambulancia para atender al herido.