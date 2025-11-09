Una pelea multitudinaria en Benavente termina con un herido hospitalizado
Tercer fin de semana con sucesos violentos en la noche del sábado, con heridos
Tercer fin de semana con sucesos violentos que han resultado con heridos en la noche del sábado en Benavente. Esta madrugada ha sido una pelea multitudinaria que ha tenido lugar pasadas las tres de la madrugada.
Según informan del Servicio de Emergencias del Sacyl el aviso llegó a las 03:14 horas. La pelea ha vuelto a producirse en la calle Sancti Spiritus, y solicitan asistencia para un varón de alrededor de 50 años, herido que se encontraba inconsciente.
Desde el 112 se da aviso a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar han atendido a un varón de 53 años, trasladado al hospital de Benavente por la ambulancia de soporte vital básico. Y han dado de alta en el lugar tras ser atendidos a otros dos varones, de 43 y 17 años.
