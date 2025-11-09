Incendio en un contenedor de residuos en Benavente por restos de brasas

Los Bomberos de Benavente intervinieron ayuer en la extinción de un incendio registrado en un contenedor de residuos orgánicos situado en la calle San Cristóbal de Entreviñas, de Benavente. El aviso se recibió a las 15:11 horas a través de la Policía Local.

A su llegada, la dotación procedió a sofocar el fuego, que afectó de forma leve al contenedor. Según las primeras valoraciones, el incendio podría haberse originado a causa de brasas depositadas en su interior.

En el operativo también colaboró una patrulla de la Policía Local. Sobre las 15:26 horas, los bomberos regresaron al parque, según informa la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Intervención de los bomberos para sofocar el fuego de un contenedor. / .

Desde el Parque de Bomberos de Benavente se recuerda la importancia de no depositar brasas, cenizas calientes o restos de braseros en los contenedores, ya que este tipo de incidentes se repite cada año con la llegada del frío y el uso de sistemas de calefacción tradicionales. Además de causar daños materiales, estos incendios movilizan recursos de emergencia que podrían evitarse con una correcta manipulación de los residuos.