Arquitectura con nombre de mujer: descubriendo a Hadid en Benavente

Fomentar la igualdad de género desde la infancia a través del conocimiento de figuras femeninas que han marcado la historia de la arquitectura es el objetivo del taller "Pioneras de la Arquitectura", realizado este sábado en Benavente en el Punto Joven de Benavente. En la actividad han participado niños y niñas de 4 a 11 años.

La actividad organizada por la Concejalía de Juventud, y el área de Igualdad, que dirige Beatriz Asensio, en colaboración con la Asociación Mujeres en Igualdad y la Diputación de Zamora, reunió a varios niños y niñas que durante la mañana han tenido la oportunidad de aprender, crear y también de experimentar.

Esta sesión ha tenido como protagonista a Zaha Hadid, reconocida como una de las arquitectas más influyentes del mundo y conocida como "la reina de las curvas", tal y como se explicó a los participantes, por sus diseños futuristas, fluidos y llenos de movimiento. Hadid fue, además, la primera mujer en recibir el Premio Pritzker, que es considerado el galardón más importante en el ámbito de la arquitectura. Es por ello referencia internacional y un símbolo de la ruptura de barreras para las mujeres en profesiones tradicionalmente masculinizadas como la arquitectura.

Taller realizado en el Punto Joven. / E. P.

Durante el taller, los participantes descubrieron algunos de sus edificios más icónicos y realizaron diferentes actividades creativas inspiradas en su obra y su manera de entender el espacio.

En una primera parte, los niños y niñas identificaron y dibujaron algunas de sus construcciones más representativas. Después, recrearon uno de estos edificios utilizando piezas tipo Lego, poniendo en práctica conceptos relacionados con estructura, equilibrio y volumen.

La iniciativa, además de acercar la arquitectura de manera lúdica a los más pequeños, ha puesto el acento en la visibilidad de referentes femeninos en campos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), y destaca la importancia de promover modelos diversos y romper estereotipos desde edades tempranas.

Taller realizado en el Punto Joven de Benavente. / E. P.

La siguiente cita en el Punto Joven es con el escape room organizado para el día 22 de noviembre para jóvenes de 12 a 16 años. Es necesaria la inscripción previa a través del Whatsapp del Punto en horario de mañana de 11 a 14 y de 17 a 19 horas, de martes a jueves.