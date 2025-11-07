Vecinos de San Pedro de Ceque urgen limpieza de cauces para poner freno a ratas y malos olores

La situación que atraviesa el cauce y las márgenes de los arroyos, ríos y regatas que atraviesan San Pedro de Ceque y extensible a otros pueblos de la comarca de Los Valles ha llevado a un grupo de jóvenes de esta localidad a poner en marcha una iniciativa ciudadana con el fin terminar con lo que consideran "el abandono institucional" que focalizan en la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), organismo competente en el mantenimiento de los cauces de su demarcación.

La iniciativa ha comenzado hace ya unas semanas con la recogida de firmas. Desde el Ayuntamiento de San Pedro, su alcalde, Jesús Fuentes señala que desde este Ayuntamiento se ha solicitado en varias ocasiones a lo largo de la última década actuaciones para mantener "en condiciones" el cauce pero no han recibido respuesta.

En el escrito promovido por los jóvenes de San Pedro señalan que "la lamentable situación que presentan los cauces y márgenes de ríos, arroyos y regatos del norte de la provincia de Zamora, presumiblemente extensible a la totalidad de la demarcación de nuestra cuenca hidrográfica, hace indispensable que, ante el abandono institucional, la ciudadanía tomemos parte y alcemos la voz denunciando esta situación. Las márgenes de los ríos, pero sobre todo de nuestros arroyos y regatos, están repletas de una vegetación cada día más espesa que altera nuestros paisajes y dificulta el tránsito del agua, provocando estancamientos, balsas y podredumbre".

Maleza en el cauce del arroyo de San Pedro de Ceque. / Cedida

Y añaden que "la situación se hace especialmente compleja cuando determinadas poblaciones de animales como ratas y otras especies utilizan estas zonas donde la vegetación crece de manera descontrolada como su lugar de reproducción y cría, sobrepoblando así nuestras localidades y poniendo en riesgo la salubridad de nuestros municipios". Es algo que, aseguran, ya está pasando en la zona recreativa del pueblo, "donde juegan los niños y al lado del campo de fútbol", explica uno de los vecinos.

A la amenaza para la salud se suma un riesgo tristemente familiar para la provincia de Zamora: el de los incendios. "Creemos que la petición es totalmente proporcionada y justa en lo que a sus objetivos se refiere", inciden.

La maleza colmata el cauce del arroyo. / Cedida

Desde San Pedro de Ceque y con la intención de que se sumen todos los pueblos posibles instan a todos los ayuntamientos a apoyar esta iniciativa, sumarse a la causa y abordar su tratamiento en sesión plenaria. Y en el escrito solicitan, precisamente, el registro de la iniciativa como una moción en sesión plenaria que sea sometida a debate. También piden "el cese del abandono institucional de la CHD, y la pronta adecuación y limpieza de estos, así como de sus márgenes". Y en caso de que no se lleve a cabo ese mantenimiento por parte del organismo público piden Confederación Hidrográfica del Duero permita que sean los propios gobiernos municipales los que se encarguen de tal labor "con el fin de mantener nuestros cauces limpios, despejados y cuidados".