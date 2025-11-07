Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los trabajadores del Parador de Benavente exigen mejores condiciones laborales

La plantilla benaventana se une a la concentración realizada a las puertas de sus centros de trabajo de toda España

Empleados del Parador de Benavente, durante la concentración.

Empleados del Parador de Benavente, durante la concentración. / Cedida

Eva Ponte

La plantilla de Paradores en Benavente se ha unido hoy a la concentración realizada este viernes frente a las puertas de sus centros de trabajo en toda España. Con esta nueva acción, buscan visibilizar la situación de "abandono institucional y empresarial" que aseguran arrastran desde hace más de cuatro años. Advierten además de que pueden "verse obligados a adoptar medidas más contundentes".

Las reivindicaciones de la plantilla son claras: salarios justos con los que la plantilla "pueda llegar a fin de mes y vivir dignamente, implantación definitiva y de una vez por todas del Plan de Pensiones”, desarrollo profesional, estabilidad en el empleo, jornadas parciales mínimas garantizadas, mejoras en la gestión de la incapacidad temporal, jubilaciones parciales, reducción progresiva de jornada y una planificación anticipada de turnos que permita una conciliación real.

Todo ello en un contexto de bonanza económica para la empresa. Este verano, Paradores ha alcanzado un récord histórico con un incremento del 2% en beneficios y una ocupación media del 86%, llegando al 94% en algunas regiones.

