XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña
Pura adrenalina en Benavente con Miguel Pita y las "Aguas bravas en el Bierzo y Valdeorras"
El alpinista y kayakista ha abierto las ponencias organizadas por el Club Montañero Benavente, junto a Xoan Otero y el berciano Noé Rodríguez
Comienzan las XVI Jornadas de Naturaleza y Montaña organizadas en Benavente por el Club Montañero Benaventano en la Casa de Cultura La Encomienda. Cuatro jueves del mes de noviembre en los que se irán mostrando distintos modos de disfrutar de la naturaleza haciendo deporte.
En esta primera jornada Miguel Pita, mítico montañero, alpinista y kayakista, ha abierto las jornadas junto a Xoan Otero y el berciano Noé Rodríguez con "Aguas bravas por los ríos del Biezo y Valdeorras".
Durante la charla mostraron varios montajes en los que los protagonistas muestran cómo decienden ríos salvajes y que se antojan inaccesibles de la zona leonesa del Bierzo y la Cabrera y también de la vecina comunidad gallega. En su exposición no faltó adrenaliina en cada una de los descensos en kayak, imágenes de saltos, cascadas y aguas bravas, ni trabajo en equipo, algo en lo que hicieron hincapié.
Pita explicó antes de iniciar la charla cómo prepraran estas aventuras con tiempo de exploración previa, de preparación física y mental y de esperar el momento adecuado para adentrarse en la salvaje naturaleza.
El próximo jueves será el turno de Anselmo vidal y Carlos Belerda que hablarán del "Plan Z, el Dent D'Herents". A las 20 horas, en La Encomienda de Benavente.
