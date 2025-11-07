El PP de Benavente pide al PSOE que "no utilice la seguridad ciudadana para lograr rédito político"

El Partido Popular de Benavente lamenta el tono y el contenido de las recientes declaraciones del concejal del PSOE, Fernando Marcos, quien "vuelve a demostrar un profundo desconocimiento de la gestión municipal, pese a haber ejercido responsabilidades de gobierno durante ocho años con dedicación exclusiva", según explica.

Desde el PP se denuncia la utilización "deliberada de la mentira como estrategia política", especialmente en un asunto tan sensible como la seguridad ciudadana, y se reclama al PSOE "mayor responsabilidad y rigor en sus manifestaciones públicas".

Asegura el PP que "es rotundamente falso que el Partido Popular con insistencia haya criticado, como afirma el PSOE, la situación de la Policía Local desde la oposición. Al contrario, siempre ha actuado con responsabilidad y continúa haciéndolo ahora desde el Gobierno municipal, tratando de corregir situaciones heredadas de la anterior legislatura socialista".

El PP recuerda que las plazas de Policía Local se están cubriendo conforme a la ley, incluidas aquellas que el anterior equipo socialista fue incapaz de ocupar, a pesar de haberlas incluido en las ofertas de empleo público desde hace años.

Asimismo, se subraya que la actual situación en materia de personal está condicionada por la tasa de reposición de efectivos impuesta por el Gobierno central, que limita la cobertura de plazas a las vacantes por jubilación. Aunque se anunció la supresión de dicha tasa, esta no se ha materializado debido a la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

La OEP de 2025, recientemente aprobada por el Ayuntamiento de Benavente, incluye dos nuevas plazas de Policía Local, "reafirmando el compromiso del actual equipo de gobierno con el refuerzo de la seguridad ciudadana".

Relación de Puestos de Trabajo

El PP recuerda al concejal socialista que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por su propio partido en 2019 establecía una plantilla total de 27 efectivos (29 que quedaron en 27 tras eliminarse las plazas de segunda actividad). "Un número que jamás se llegó a cubrir durante su etapa de gobierno". También se destaca que en 2021 el propio concejal del área socialista eliminó dos plazas, las de Policía de Cuartel.

Por otra parte, el PP aclara que las funciones atribuidas a la Policía Local —tanto en la RPT municipal como en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— no incluyen la investigación de delitos graves, "competencia exclusiva de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Si el concejal del PSOE entendía que la Policía Local debía de controlar estos delitos, el PP señala que "debería de haber aprobado una plantilla dimensionada con los agentes necesarios para la investigación y persecución de los delitos relativos al tráfico de drogas, la prevención de actos delictivos, la investigación de delitos, etc". Y no es así, entre otros motivos porque la propia Ley recoge “el reparto de competencias” (Capítulo II, Título II de la Ley), unas al Estado y otras a los entes públicos territoriales; “coherentes con el modelo diseñado”, “presidido por la evitación de duplicidades y concurrencias innecesarias”.

El PP desmiente rotundamente que los agentes de la Policía Local se hayan visto obligados a patrullar con vehículos sin sirena de emergencia.

La realidad es que la Policía Local dispone de varios vehículos con sistemas acústicos y luminosos plenamente operativos, que los agentes podían utilizar mientras se reparaba la unidad averiada, que ya ha sido restituida al servicio.

Críticas a la gestión municipal anterior

El Partido Popular señala que durante los últimos cuatro años de gobierno socialista se produjeron "numerosos episodios de inseguridad en Benavente, lo que según el criterio utilizado en su nota de prensa por el Concejal del PSOE, Fernando Marcos, evidenciaría su propia falta de gestión, planificación y cooperación institucional cuando ejerció el cargo".

Y añade que "lo que no ha cambiado en el PSOE de Benavente es su empeño en utilizar la mentira y la manipulación para obtener rédito político. La seguridad ciudadana es un asunto demasiado serio como para hacer de ella una herramienta partidista”.

Asegura, además, que "el PP seguirá trabajando con responsabilidad, transparencia y colaboración institucional para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los vecinos de Benavente".