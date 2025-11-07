La Junta e Intras apuestan por el empleo para la integración social

“Soy Rebeca, soy trabajadora de Intras, soy una persona con discapacidad y, además, tengo un trastorno mental”, así se presentaba una de las usuarias de los servicios de Fundación Intras en Benavente que realiza prácticas de administración en las oficinas de esta entidad. Rebeca, además, juega al pádel y asegura que ha luchado por los derechos de las personas con discapacidad.

Ella es una de las 29 personas con discapacidad que participan en uno de los itinerarios de Inserción Laboral puesto en marcha por la Junta de Castilla y León, en este caso, a través de la Fundación Intras en Benavente. En esta formación, además de adquirir conocimientos generales como gestión administrativa e informática básica, aprenden tareas relacionadas con la estuchería creativa, el reciclado de madera y el uso de equipos para el diseño y decorado láser. A esto van ligadas las correspondientes prácticas no laborales y la prospección de empresas, en aras de poder facilitar su inserción en el mercado de trabajo. También cuentan con un itinerario prelaboral de exclusión social de empleo doméstico, en el que participan 12 personas.

Junto a ella estaba la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, que ha estado esta mañana, en el Centro de Día de la Fundación Intras, en Benavente.

La consejera, junto a la alcaldesa, conversando con Rebeca, la trabajadora de Intras. / E. P.

Pasando a los datos, la consejera destacó que con este programa han participado 375 personas, 142 de ellas, aproximadamente el 40%, consiguen integrarse en el mercado laboral, financiados con el Fondo Social Europeo Plus. “Son más de 5,5 millones los que destinamos desde la Junta de Castilla y León. El año pasado en Castilla y León fueron más de 4.600 las personas con discapacidad que se integraron. La inserción ahí fue un poquito más baja, fue del 31%”.

Señaló la consejera que del programa de inserción sociolaboral “es uno de los programas de los que nos sentimos más orgullosos y, desde luego, de los que hemos venido apostando y por los que vamos a seguir apostando en un futuro. Cuando decimos que los servicios sociales de Castilla y León son líderes en atención a las personas, en atención a las personas dependientes o en atención a las personas con discapacidad, es precisamente porque conseguimos dar respuesta a estas situaciones”.

Distintos usuarios realizando labores en el Centro de Día de Intras. / E. P.

Programas en marcha

La organización presta el servicio del programa ‘A gusto en casa’ en las provincias de Valladolid y Zamora, donde 1.304 zamoranos en situación de dependencia o con discapacidad —113 en Benavente— pueden continuar residiendo en su propio hogar recibiendo todas las atenciones que precisan. Y hace lo propio con el programa ‘INTecum’, para el cuidado, en su domicilio, de aquellas personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal. En 2024 atendieron a 259 personas.

La entidad es clave en la promoción y el desarrollo de la figura del asistente personal, cada vez más demandada y que en toda Castilla y León ha alcanzado las 2.874 prestaciones, lo que la convierte en la segunda Comunidad en la aplicación de este servicio.

Uno de los usuarios de Intras, conversando con la consejera. / E. P.

Pero, además, Intras es un miembro destacado del Cluster SIVI, pieza esencial de la puesta en marcha del centro tecnológico ‘La Aldehuela’ de Zamora y actor principal en el impulso de la innovación social en territorio castellano y leonés. De hecho, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades e Intras han participado en doce proyectos de manera conjunta —seis aún en ejecución—, y ahora trabaja en la puesta en marcha del ‘Banco de productos de apoyo a la innovación tecnológica’, para proveer a los mayores y dependientes de la Comunidad, como los usuarios de ‘A gusto en casa’, de andadores inteligentes, inodoros adaptados, acostadores y duchas inteligentes. Por último, también ha formado parte de los proyectos financiados por la Junta ‘Hometec’, ‘Serenhe’ y ‘Eiarob’ —robots sociales—.

