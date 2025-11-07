Identificada y detenida por delito de estafa, en un control de prevención de drogas

Con motivo de servicio prevención de alcohol, drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas la carretera nacional N-525 (Benavente-Vigo), realizado por personal del Destacamento de Tráfico de Puebla de Sanabria (Zamora), el pasado día 4 de noviembre de 2025, se requirió a un vehículo, matrícula portuguesa para realizar a su conductor las oportunas pruebas de detección de alcohol, así como de presencia de drogas en su organismo.

El conductor, haciendo caso omiso a las señales de los Agentes de la Autoridad continúa viaje y fue interceptado el vehículo posteriormente en el kilómetro 56,500 de citada vía. El conductor del vehículo se trata de un joven, menor de edad, que no se encuentra en posesión del permiso de conducción por no haberlo obtenido nunca, motivo por el cual se le investiga como supuesto autor de un ilícito penal recogido en el artículo 384 del vigente Código Penal.

En el vehículo viajaban otros tres usuarios. El padre del menor era conocedor de que el conductor no poseía permiso de conducción, por lo que ha sido investigado como cooperador necesario.

Los investigados, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puebla de Sanabria (Zamora).

Identificada y detenida por estafa, en un control de drogas

En el segundo de los casos, el pasado día 5 de noviembre de 2025 con motivo de servicio prevención de alcohol, drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la carretera nacional N-6 (Madrid-A Coruña), donde intervienen componentes del Sector de Tráfico de Castilla y León, es identificado un vehículo, tras la realización de las oportunas pruebas el conductor arroja resultado positivo de presencia de drogas en el organismo en consumo de anfetaminas, una vez identificado se comprueba que no se encuentra en posesión del permiso de conducción al haber perdido la vigencia del mismo por la pérdida total de los puntos asignados, siendo investigado como supuesto autor de un delito contra la ley de seguridad vial.

En el vehículo también viajaba una mujer y tras ser identificada resultó tener una requisitoria en vigor de búsqueda, detención y personación ante la Autoridad Judicial, por lo que se procedió a su detención por un delito de estafa.

El investigado, la detenida, así como las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente (Zamora).

Este tipo de acciones al volante no solo ponen en peligro la propia integridad física del conductor, sino la de sus acompañantes y la del resto de usuarios de la vía. Para este tipo de conductas constitutivas de delito, nuestro Código Penal contempla penas que pueden conllevar la prisión de tres a seis meses, la multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.