Benavente reforzará la presencia policial y de Guardia Civil en la zona de fiesta, para mejorar la "sensación de seguridad"

El Ayuntamiento de Benavente se ha reunido esta mañana con el subdelegado de Gobierno, Guardia Civil de Zamora y Policía Local de Benavente, con carácter de urgencia, para valorar los últimos actos delictivos registrados en la zona de fiesta nocturna en la ciudad, dos reyertas con heridos, con el fin de reforzar las medidas de seguridad. Sin llegar a concretar estas medidas previstas, el teniente coronel Héctor David Pulido asegura que "la provincia de Zamora en general y Benavente es una localidad segura, objetivamente segura, hay delitos, eso es obvio, pero sí que nos preocupa que la gente tenga sensación de seguridad. Y eso también queremos transmitir esa imagen y esa sensación de seguridad".

Preocupa el impacto que han tenido las dos últimas agresiones registradas dos fines de semana seguidos en la ciudad y es por ello que se va a poner en marcha un Plan Temporal que, presumiblemente, pretende reforzar la presencia de Guardia Civil en Benavente. Pulido explicó que la próxima semana se reunirán la Jefatura de la Compañía y la Jefatura de la Comandancia para analizar la situación y activar medidas para reforzar los servicios y para generar esa "sensación de seguridad. Conocemos la problemática de Benavente", señaló.

Reunión de seguridad mantenida en Benavente. / E. P.

Dudas sobre el "arma blanca" de una reyerta

El subdelegado de Gobierno se refirió a las dos reyertas ocurridas en Benavente. La primera de ellas ya esclarecida y la otra en avanzado estado de investigación. Explica Blanco que "en un primer momento dijimos que había sido con arma blanca, pero ahora hay dudas. Se están recabando pruebas porque podría tratarse de un corte con un vaso y, el hecho es preocupante, pero es distinto a que alguien salga de casa con un arma blanca".

En este sentido, el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco, hizo hincapié en la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local, que tiene una labor de apoyo en estos casos y en la "máxima eficacia". También hizo un llamamiento a los vecinos de benavente para que "colaboren. Sobre todo dirigirnos a la gente joven, a los chicos y chicas que salen los fines de semana en Benavente. Si ven algo raro, si ven una navaja, que por favor, que llamen por teléfono, y que podemos evitar que ocurran cosas ixecrables".

Y reconoció que "Benavente para lo bueno y para lo malo también tiene una ubicación muy determinada. Hay mucha itinerancia también en cuanto a la delincuencia y es más difícil de combatir", aunque dijo que la tasa de criminalidad convencional ha mejorado.

Más presencia de Policía Local en la zona de fiesta

Por su parte, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, apuntilló que los sucesos ocurridos los dos últimos fines de semana son temas puntuales y aislados. "No consideremos que se dan todos los días estos casos, han sido temas puntuales, que además no tienen nada que ver uno con otro, que son hechos aislados, y que se han dado en una determinada hora nocturna. A mí me preocupa como alcaldesa, me preocupa como madre y entiendo que la gente tenga la preocupación, pero en materia de seguridad estamos coordinados, es fundamental".

Dijo además, saliendo al paso de las críticas del PSOE en esta materia, que "el número de efectivos que tenemos es el que es, los turnos que hacen son los que son y el número de efectivos que están prestando el servicio en ese turno es el que tiene que ser, porque no hay más. Y con los efectivos que tenemos, que son 25 y el turno de 24 horas, vamos a reforzar la presencia en esas zonas".