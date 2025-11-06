El PSOE pide más Policía Local para hacer frente a los actos de violencia y vandalismo en Benavente

El PSOE de Benavente manifiesta su preocupación por los recientes actos de violencia y vandalismo ocurridos en la ciudad. "No queremos que estos hechos se utilicen como herramienta de desgaste político, solo pedimos que el actual equipo de gobierno trabaje y ofrezca soluciones en materia de seguridad ciudadana".

Los socialistas recuerdan que el concejal actual de Seguridad Ciudadana, José Manuel Salvador, formó parte del equipo de gobierno hasta 2014, y que entre 2015 y 2023 estuvo en la oposición, tiempo durante el cual "criticó con insistencia la falta de efectivos policiales, la organización interna del cuerpo y la ausencia de medios materiales". Hoy, ya casi dos años y medio después en el gobierno municipal, "mantiene los mismos problemas que antes denunciaba, pero sin aportar soluciones ni asumir responsabilidades. Si antes exigía dotar de más policías y recursos, ahora ni cubre las vacantes ni mejora los medios de la Policía Local".

Actualmente, el cuerpo cuenta con 25 agentes cuando deberían ser 31, según la plantilla orgánica aprobada. Este año no se ha convocado ni una sola nueva plaza de policía, limitándose el equipo de gobierno a realizar una promoción interna de oficiales que no incrementa el número de efectivos reales. A ello se suma que la plaza de Jefe de Policía Local sigue sin convocarse, pese a que está exenta de tasa de reposición y su cobertura, según los socialistas, "sería esencial para reforzar la estructura de mando". Critican, además, que tampoco se ha avanzado en la mejora de medios materiales.

"No hace mucho, los agentes se vieron obligados a patrullar con vehículos sin sirena de emergencia operativa, atendiendo situaciones críticas con recursos claramente insuficientes", señalan.

Desde el PSOE piden al concejal del área, José Manuel Salvador, "coherencia y responsabilidad". Dicen también que "con la seguridad no se juega cambiando de versión según se gobierne o se esté en la oposición. El vandalismo y la violencia se condena siempre; se combate dotando de efectivos y medios a la Policía Local y colaborando estrechamente con la Guardia Civil.”

El PSOE reconoce que el vandalismo y la seguridad ciudadana "son un problema que preocupa a los vecinos, y que sólo se resuelve con gestión, planificación y cooperación institucional".

Instan al Ayuntamiento:

Dotar las plazas necesarias cuanto antes hasta alcanzar lo antes posible los 31 agentes previstos.

hasta alcanzar lo antes posible los 31 agentes previstos. Convocar la jefatura de la Policía Local, actualmente vacante.

actualmente vacante. Reforzar los medios materiales para garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos.

Mantener y fortalecer la colaboración con la Guardia Civil, como se hizo en los mandatos anteriores, porque la coordinación entre cuerpos es clave para la seguridad del municipio.

El PSOE de Benavente seguirá defendiendo una política de seguridad seria, coherente y al servicio de los vecinos, frente a los vaivenes y contradicciones de quienes cambian de criterio según el sillón que ocupen.