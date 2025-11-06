Los dos ocupas condenados en Benavente por usurpación de una vivienda entregan las llaves
La entrega se llevó a cabo en dependencias de Policía Local y la vivienda queda a disposición de su propietario legal
Los dos ocupas de una vivienda situada en Portillo de San Andrés, en Benavente, han hecho entrega a la Policía Local de las llaves con las que accedían al inmueble, tras haber sido condenados por un delito de usurpación de vivienda tras cinco meses de usurpación ilegal. La entrega se llevó a cabo en dependencias policiales, donde ha quedado registrada la salida voluntaria de la vivienda.
Aunque los condenados pueden presentar recurso de apelación, este no suspenderá la ejecución de la sentencia, por lo que la orden de desalojo seguiría en vigor mientras se resuelve el nuevo procedimiento. Con la entrega de las llaves, la vivienda queda a disposición de su propietario para los trámites de restitución y recuperación del inmueble.
La sentencia impuesta por el tribunal, tal y como ha informado este medio, establece como medida cautelar el lanzamiento inmediato de los ocupantes si no abandonaban la vivienda en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución judicial, con el fin de evitar un mayor perjuicio patrimonial al propietario y la prolongación de la situación ilegal.
