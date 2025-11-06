Multado por quemar cable junto a la pared de un inmueble en un barrio de Benavente

El Ayuntamiento ha iniciado un procedimiento sancionador contra un vecino tras una denuncia presentada por agentes de la Policía Local, quienes el 17 de agosto se personaron en la calle Santa María de la Cabeza y constataron la quema de cable junto a la fachada lateral de un inmueble, en las proximidades de una zona con maleza.

La acción fue atribuida a un ciudadano identificado por los agentes como presunto responsable de los hechos. Esta conducta vulnera la ordenanza municipal que prohíbe prender fuego a residuos sin autorización, especialmente en espacios públicos o privados donde pueda comprometerse la seguridad o el entorno.

La infracción ha sido calificada como muy grave, al implicar una actuación que podría suponer deterioro considerable de bienes públicos o privados, ya sea por incendio, suciedad o manipulación de elementos que afecten al uso o a la seguridad de las personas.

La sanción propuesta asciende a 751 euros, dentro del rango establecido entre 751 y 1.000 euros para este tipo de infracciones. Como alternativa, el infractor puede solicitar la condonación de la sanción mediante la realización de trabajos voluntarios en beneficio de la comunidad.

El sancionado dispone de un plazo de diez días para realizar el pago voluntario de la sanción con una reducción del 50 %, lo que implicaría la renuncia a formular alegaciones y la conclusión del procedimiento sin necesidad de resolución expresa. En ese caso, la sanción adquiriría firmeza, siendo únicamente recurrible por la vía contenciosa.

Se da la circunstancia de que semanas antes de que este vecino fuera denunciado por quemar cables, en la misma zona se había producido un peligroso incendio en un solar vallado.