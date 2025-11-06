Benavente defiende la marca "Ruta Vía de la Plata", frente a la promoción "confusa" de la Xunta de Galicia

Benavente ha participado en la Asamblea General Ordinaria de La Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Plata en la ciudad de Cáceres, en la que el concejal de Turismo, Alberto Lorenzo, mostró su malestar por la "exclusión de Benavente y varias localidades más en la promoción de la Ruta que están haciendo desde la Xunta de Galicia y otras entidades, desviando el itinerario a Santiago de Compostela, por el Camino Sanabrés".

En la jornada se presentaron las acciones llevadas a cabo durante el 2025 y el Plan de Actuación de 2026 con la mirada puesta en el 30 aniversario de la entidad que se celebrará en 2027.

Durante la celebración de la asamblea, el concejal de Turismo tomó la palabra para mostrar su malestar con la "utilización de la marca ‘Ruta Vía de la Plata’ para la promoción del Camino de Santiago Sanabrés a través de Ourense y el resto del territorio gallego por parte de la Xunta de Galicia".

Participantes en la asamblea de la Red de Cooperación. / Cedida

Explica Lorenzo que "de esta forma se crea una gran confusión con el producto turístico que queremos potenciar al utilizar el término ‘Vía de la Plata’ para promocionar el Camino de Santiago entre Zamora y Ourense, dejando relegado el tramo histórico de la Ruta Vía de la Plata que discurre entre Zamora y la provincia de León. Esta situación afecta a 12 municipios de los 38 socios que conforman la Red”. Una problemática que el concejal benaventano puso de manifiesto de nuevo en este encuentro. Este hecho se tratará en próximas reuniones con el objetivo de que ningún municipio de la red se vea perjudicado