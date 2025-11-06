Ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos municipales de interés "colectivo"

El Grupo de Acción Local Macovall 2000 ha abierto la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos no productivos para el periodo 2023-2027, donde se compromete una dotación de 364.000 euros para el apoyo de actividades de interés público o colectivo, cuyos objetivos están dirigidos a proporcionar beneficios sociales, culturales, educativos, ambientales y fomentar la cohesión territorial en los 52 Ayuntamientos del ámbito de actuación de MACOVALL 2000.

La convocatoria se abrió el 1 de noviembre de 2025 y podrán presentarse solicitudes hasta el 30 de noviembre de 2026. Se ha fijado en 7.000 euros, IVA incluido, el importe que puede recibir cada ayuntamiento.

Las ayudas previstas en esta convocatoria son cofinanciadas por el FEADER, la Administración General del Estado y la Comunidad de Castilla y León conforme al PDR aprobado por la Comisión de la Unión Europea.

Macovall mantuvo anoche una reunión informativa en San Cristóbal de Entreviñas con los representantes de los Ayuntamientos de su ámbito de actuación para informarles de los trámites necesarios para poder solicitar las ayudas.

Más de 2,5 millones de euros en proyectos productivos

Además, la Junta Directiva del Grupo de Acción Local ha aprobado los 9 expedientes de la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos productivos que se han presentado hasta el momento por empresas locales con un volumen de ayuda aprobada de 855.933,49 euros que van a realizar una inversión total de más de 2 millones y medio de euros. Estos proyectos generarán 10 nuevos empleos y mantendrán otros 66.

Los proyectos productivos se pueden solicitar por personas físicas, autónomos o empresas que inicien, amplíen o diversifiquen su negocio en alguno de los 52 ayuntamientos pertenecientes a la comarca de Macovall. Las ayudas máximas en este periodo oscilan entre el 65% y el 40% para pequeña empresa y el 65% y el 30% para mediana empresa, en función de la acción que se acometa.

El límite de ayuda se establece en 200.000 euros, a excepción de las actividades de apoyo a la agricultura, a la ganadería y de preparación posterior a la cosecha y Silvicultura y explotación forestal, cuyo límite son 75.000 euros.

El plazo presentación para empresas finaliza el 31 de diciembre de 2027.

Asamblea de Macovall, en San Cristóbal de Entreviñas. / E. P.

Ámbito de actuación de Macovall

Los Ayuntamientos del ámbito de actuación de Macovall son: Alcubilla de Nogales, Arcos de la Polvorosa, Arrabalde, Ayoó de Vidriales, Barcial del Barco, Bretó, Bretocino, Brime de Sog, Brime de Urz, Burganes de Valverde, Calzadilla de Tera, Camarzana de Tera, Castrogonzalo, Coomonte, Cubo de Benavente, Fresno de la Polvorosa, Friera de Valverde, Fuente Encalada, Fuentes de Ropel, Granucillo, Maire de Castroponce, Manganeses de la Polvorosa, Matilla de Arzón, Melgar de Tera, Micereces de Tera, Milles de la Polvorosa, Morales de Rey, Morales de Valverde, Navianos de Valverde, Pobladura del Valle, Pueblica de Valverde, Quintanilla de Urz, Quiruelas de Vidriales, San Cristóbal de Entreviñas, San Pedro de Ceque, Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa Croya de Tera, Santa María de la Vega, Santa María de Valverde, Santibáñez de Tera, Santibáñez de Vidriales, Torre del Valle (La), Uña de Quintana, Vega de Tera, Villabrázaro, Villaferrueña, Villageriz, Villanázar, Villanueva de Azoague, Villanueva de las Peras y Villaveza de Valverde.