Amenazó a varios niños cerca de Benavente y pinchó las ruedas de sus bicicletas, pero el delito ha prescrito

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zamora ha anulado una condena previa por delitos leves de amenazas y daños, al declarar la prescripción del procedimiento por paralización superior al plazo legal de un año.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Benavente dictó sentencia en septiembre de 2022 en relación con un altercado ocurrido el 25 de agosto de 2022, en el que se vieron involucrados varios menores y adultos en una localidad de la comarca..

Según los hechos probados, dos menores de 12 y 10 años se encontraban con amigos en la terraza de un bar cuando uno de ellos pidió un vaso de agua, sin recibirlo. La propietaria del establecimiento les recriminó por estar allí sin consumir, y posteriormente insultó a otro niño que había levantado polvo al derrapar con su bicicleta.

"Os voy a reventar"

Más tarde, los menores se dirigieron al polideportivo, donde fueron interceptados por el hijo de la dueña del bar, quien llegó en un vehículo y, desde la ventanilla, les increpó con insultos y amenazas como "os voy a reventar, a partir por la mitad". Acto seguido, se bajó del coche y pinchó las ruedas de tres bicicletas pertenecientes a los menores antes de abandonar el lugar.

Posteriormente, el padre de los menores contactó telefónicamente con el agresor, profiriendo amenazas como "vas a pagar con sangre las ruedas de las bicicletas" y "te voy a partir las piernas", a lo que el increpado respondió también con amenazas.El coste de reparación de las ruedas dañadas fue valorado en 65,94 euros. Cabe destacar que el agresor no se presentó el día del juicio.

El Juzgado número 2 condenó al denunciado como autor de dos delitos leves de amenazas y un delito leve de daños, imponiéndole tres penas de multa de un mes cada una, con una cuota diaria de seis euros. Además, se le impuso el pago de una indemnización de 65,94 euros por los daños ocasionados a tres bicicletas.

El condenado recurrió en apelación y ha sido absuelto. La Audiencia constató que el procedimiento había estado paralizado desde 2022 hasta julio de este año, cuando se dictó la providencia admitiendo el recurso y no entró a valorar su contenido. Los delitos leves prescriben al año de su comisión, y este plazo se interrumpe únicamente si el procedimiento se dirige contra el presunto responsable, lo que no ocurrió durante más de dos años.