La víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, "en paradero desconocido"

La jueza del caso de Olleros de Tera aplazó ayer por segunda vez la vista de declaración de la víctima del apuñalamiento, Ismael Pérez Pérez, al encontrarse en paradero desconocido tras haber ingresado en un centro de desintoxicación de Palencia.

Pérez tenía que haber comparecido en los juzgados benaventanos el lunes a las 10.30 horas, pero la vista se aplazó a ayer martes a la misma hora. A la vistilla comparecieron el abogado de la defensa y el de la acusación particular, que defiende a la víctima. Esta última no apareció. La jueza ha fijado el día 24 como nueva fecha para la toma de declaración.

La defensa de Daniel Álvaro Ramos, en prisión desde el suceso, fue informada de que Ismael Pérez Pérez estaba ilocalizable. La Sociedad Gitana Española, que costea su asistencia jurídica, explicó a este periódico que Pérez había permanecido ingresado en León recibiendo tratamiento psiquiátrico hasta el lunes, momento en que se trasladó a Palencia para iniciar un tratamiento de deshabituación de consumo de estupefacientes. Sin embargo, ayer no respondió a las llamadas telefónicas ni tampoco viajó a Benavente.

Según un portavoz de la Sociedad, Ismael, que ya prestó declaración ante la Guardia Civil, "en estos momentos tiene pánico y mucho miedo y está muy desconfiado desde la brutal agresión que casi acaba con su vida. Algún medio de comunicación nacional que quería entrevistarlo lo puso nervioso. Teme que la declaración sea una trampa, aunque solo tiene que ratificarse y puede acogerse al derecho de no responder a las preguntas del abogado del agresor", abundó.