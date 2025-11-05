Esta es la Oferta de Empleo Público de 2025 aprobada en Benavente

La Concejalía de Personal del Ayuntamiento de Benavente ha informado de la Oferta de Empleo Público (OEP) prevista para el 2025, que también ha sido objeto de negociación con las organizaciones sindicales más representativas, según explicó la edil del área, Sara Casquero.

De modo que para la OEP 2025 la Junta de Gobierno Local ha aprobado en el ámbito de los laborales, del área de Limpieza Viaria y Basuras una plaza de peón de limpieza discapacitado y una plaza de chófer de servicio de basuras y limpieza viaria. En el caso del peón de limpieza el nivel de titulación es de certificado de estudios o equivalente, el puesto número 135 del catálogo de personal laboral del Ayuntamiento. Esta plaza será para personas con discapacidad física que deben tener legalmente reconocido un grado de discapacidad intelectual o superior al 33 por ciento. En cuanto a la plaza de chófer de servicio de basuras y limpieza viaria el nivel de titulación exigido será bachiller o equivalente o técnico medio o especialidad profesional reconocida para chófer.

Del área de Deportes, se va a cubrir una plaza de peón polideportivo con certificado de estudios o equivalente; y en el área de Obras, se cubrirá una plaza de oficial de primera con nivel de titulación de bachiller o equivalente o técnico medio o especialidad profesional reconocida para oficiales de primera (nivel 3).

Para estos puestos el sistema será por oposición libre y modo de contrato será de personal laboral fijo a tiempo completo.

Plazas de funcionarios

En el ámbito de la administración especial se tiene previsto cubrir una vacante de bombero, con el sistema de acceso de oposición libre; dos de oficial de policía local, que se hará mediante el sistema de promoción interna, no computable con la tasa de reposición; un técnico archivero, por el sistema de oposición libre.

Además, no computable con la tasa de reposición por promoción interna, en el área de administrativos se tiene previsto cubrir tres vacantes para puestos de funcionarios (correspondiente a la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2024, complementaria a la aprobada el 28 de agosto de 2024).

Se incoará la tramitación de un plan plurianual para la tasa adicional de estabilización para las plazas de funcionarios de arquitecto, encargado de sistemas y bombero.

Las plazas incluidas en esta OEP se desarrollarán en un plazo máximo de tres años.