Benavente saca a contratación el alquiler de carrozas para las fiestas de 2026

El Ayuntamiento de Benavente saca a contratación el alquiler de carrozas para los desfiles de 2026 de Reyes, fiestas de Carnaval y Toro Enmaromado, así como Papá Noel. El presupuesto previsto es de 24.091,10 euros, IVA incluido.

El contrato incluye tres carrozas para la Cabalgata de Reyes a celebrar el día 5 de enero; una carroza con temática de Carnaval para los desfiles a celebrar las jornadas de sábado y domingo; y una carroza para el desfile inaugural de las fiestas del Toro Enmaromado. También una carroza para el desfile de Papá Noel.

Será por cuenta del Ayuntamiento el vehículo que tira o arrastra la carroza, así como los generadores que se usen en cada una de las carrozas; mientras que por cuenta del contratista será la plataforma de la carroza. Además, el contratista dispondrá de dos personas el día de cada cabalgata, para mantenimiento y cuidado de las carrozas durante el recorrido.

Cada carroza deberá tener las siguientes medidas máximas: 2,5 metros de ancho, 8,5 metros de largo, y 4,30 metros de alto.