Benavente pide autorización para limpiar de basura y maleza el Canal de la Huerga
El Ayuntamiento señala a CHD que el crecimiento desmesurado de la vegetación en el tramo entre la N-525 y la A-6, “supone un foco de insalubridad y proliferación de plagas urbanas", así como riesgo de incendio
El Ayuntamiento de Benavente solicita autorización a Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para limpiar de residuos sólidos urbanos y de vegetación el tramo urbano del Canal de la Huerga- Arroyo de Santa Marina. Se refiere al tramo entre la Nacional 525 y la Autovía A-6.
En el escrito remitido a CHD expone el Ayuntamiento la situación de crecimiento desmesurado de la vegetación, “lo que supone un foco de insalubridad y proliferación de plagas urbanas, así como en épocas estivales, en las que el curso de agua se encuentra prácticamente seco, un riesgo cierto de incendio”.
Las actuaciones para las que se pide autorización a esta entidad son la limpieza de residuos sólidos urbanos presentes en la ribera y zona de cauce ya que “a pesar de la existencia de numerosas ubicaciones con papeleras y contenedores, se producen este tipo de situaciones en el citado entorno”, señala; y la limpieza del cauce, retirando la vegetación seca que impide el libre discurrir de las aguas y que, en caso de sequía del cauce, genera un riesgo de incendio dentro de la interfaz urbana, sin mermar las características naturales que convierten al cauce en un pequeño corredor ecológico, sobre todo, para la avifauna paluste que anida en esta franja de terreno.
También solicita las actuaciones pertinentes por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero en el resto del cauce que discurre por terrenos agrícolas dentro del término municipal de Benavente.
