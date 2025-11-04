Un turismo se sale de la autovía en Castrogonzalo: el conductor resulta contusionado

Un accidente de tráfico registrado este martes a las 13:23 horas en el término municipal de Castrogonzalo ha requerido la intervención de varios servicios de emergencia. El siniestro se produjo en el kilómetro 257 de la autovía A-6, en sentido Madrid, cuando un turismo sufrió una salida de vía. En un primer momento, no se reportaron heridos.

Varias llamadas recibidas en el servicio de emergencias 1-1-2 alertaron de que del vehículo siniestrado salía humo blanco, lo que motivó la activación de un dispositivo de respuesta. Desde el centro coordinador se dio aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de Benavente, ante la posibilidad de que se tratara de un incendio o de riesgo para la circulación.

Posteriormente, la Guardia Civil solicitó asistencia sanitaria para el conductor del turismo, un hombre de 40 años que se encontraba consciente pero presentaba quejas por contusiones. Ante esta nueva información, se activó el protocolo sanitario y se dio aviso a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó una ambulancia hasta el lugar del accidente para atender al afectado.