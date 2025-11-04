Restaurado el escudo del obispo González Pisador en Santa María del Azogue en Benavente

El Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, en el marco de colaboración en la protección y recuperación del patrimonio histórico-artístico de Benavente y comarca, ha completado la restauración del escudo del obispo asturiano Agustín González Pisador, situado bajo el púlpito de la iglesia de Santa María del Azogue, en Benavente.

El escudo, elaborado en yeso a finales del siglo XVIII, presentaba un estado de conservación comprometido. Una cuarta parte de la obra se encontraba perdida, y otra zona estaba en riesgo de desprendimiento. La restauradora Carmen García Villarejo ha sido la encargada de llevar a cabo el proceso de recuperación, que ha incluido la consolidación de las zonas originales, la reintegración volumétrica de la parte desaparecida y una limpieza general de toda la superficie.

El coste total de la restauración, que se llevó a cabo entre los meses de agosto y octubre, ha ascendido a 2.601,50 euros, cantidad que ha sido sufragada en su totalidad por el CEB Ledo del Pozo.