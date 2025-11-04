Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patrimonio

Restaurado el escudo del obispo González Pisador en Santa María del Azogue en Benavente

La intervención, financiada por el CEB Ledo del Pozo, ha recuperado una pieza de yeso del siglo XVIII ubicada bajo el púlpito de la iglesia

El antes y el después de la restauración del escurdo del obispo González Pisador.

El antes y el después de la restauración del escurdo del obispo González Pisador. / CEB

J. A. Gil

Benavente

El Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo, en el marco de colaboración en la protección y recuperación del patrimonio histórico-artístico de Benavente y comarca, ha completado la restauración del escudo del obispo asturiano Agustín González Pisador, situado bajo el púlpito de la iglesia de Santa María del Azogue, en Benavente. 

El escudo, elaborado en yeso a finales del siglo XVIII, presentaba un estado de conservación comprometido. Una cuarta parte de la obra se encontraba perdida, y otra zona estaba en riesgo de desprendimiento. La restauradora Carmen García Villarejo ha sido la encargada de llevar a cabo el proceso de recuperación, que ha incluido la consolidación de las zonas originales, la reintegración volumétrica de la parte desaparecida y una limpieza general de toda la superficie.

Noticias relacionadas y más

El coste total de la restauración, que se llevó a cabo entre los meses de agosto y octubre, ha ascendido a 2.601,50 euros, cantidad que ha sido sufragada en su totalidad por el CEB Ledo del Pozo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents