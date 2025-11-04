El PSOE de Benavente refuerza la coordinación municipal en un encuentro comarcal

La Agrupación del Partido Socialista Obrero Español en Benavente celebró el viernes una reunión comarcal con la participación de cerca de cincuenta alcaldes y concejales. El objetivo del encuentro fue analizar el estado de la gestión municipal a mitad de mandato y fortalecer los mecanismos de coordinación con los representantes socialistas en la Diputación Provincial.

La sesión estuvo presidida por la Secretaria General de la Agrupación del PSOE de Benavente, Patricia Martín, que destacó la relevancia del contacto directo con los cargos locales, a los que definió como piezas clave en la articulación del proyecto socialista en el territorio. Martín subrayó la necesidad de mantener una relación fluida y constante con los representantes municipales, enmarcando esta dinámica en lo que denominó un modelo de “socialismo afectivo”, basado en la colaboración y el apoyo mutuo entre instituciones y personas.

Andrés González, alcalde de Fuentes de Ropel y responsable de Política Municipal en la Ejecutiva Municipal, realizó un balance de la situación actual a mitad de legislatura, poniendo el foco en la importancia de crear espacios de diálogo y coordinación entre los distintos niveles de representación institucional. Su intervención sirvió para contextualizar los retos comunes que enfrentan los municipios de la comarca y la necesidad de abordarlos de forma conjunta.

La secretaria general del PSOE de Benavente, Patricia Martín, durante su intervención, junto a Sandra Veleda y Andrés González. / J. A. G.

Por su parte, Sandra Veleda, representante del Grupo Socialista en la Diputación, explicó las líneas de trabajo que se están desarrollando desde la institución provincial. En su exposición, señaló que se está impulsando una reducción progresiva de las ayudas nominativas, con el propósito de avanzar hacia un sistema de concurrencia competitiva que garantice mayor transparencia y equidad en la distribución de recursos. Asimismo, abordó la necesidad de revisar los porcentajes de aportación municipal en las obras financiadas por la Diputación, proponiendo criterios más justos que consideren la capacidad financiera real de cada ayuntamiento.

La jornada concluyó con un espacio de intercambio de inquietudes entre los asistentes, que permitió reforzar los lazos entre los cargos locales y mostrar el respaldo de la Ejecutiva Municipal y del Grupo Socialista en la Diputación. El encuentro reafirmó el compromiso del PSOE con los municipios de la comarca de Benavente, en un contexto de trabajo conjunto y coordinación institucional, según difundió la formación en una nota de prensa.