IU cuestiona el cobro a turistas por acceder a las iglesias de Benavente

Izquierda Unida de Benavente ha manifestado su rechazo al proyecto Benaventum, presentado recientemente por la Diócesis de Zamora a través de la Fundación ZamorArte. Según la organización, esta iniciativa constituye una “excusa perfecta” para cobrar por acceder a dos de los templos más emblemáticos de la ciudad: las iglesias de Santa María y San Juan.

En su comunicado, IU recuerda que el patrimonio histórico y artístico pertenece a toda la ciudadanía, por lo que considera que el derecho a disfrutar de estos espacios debe estar garantizado sin restricciones económicas. La Diócesis ha argumentado que el mantenimiento de los templos genera un déficit anual de 10.000 euros, pero IU señala que no se ha aclarado si esa cifra contempla el ahorro en el pago del IBI, impuesto del que están exentos tanto estos templos como otros inmuebles religiosos en la ciudad.

La formación también destaca que este ahorro fiscal se suma a las subvenciones directas que la Iglesia recibe de instituciones públicas como la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Benavente. IU considera que este esfuerzo económico por parte de las administraciones debería tenerse en cuenta antes de imponer tarifas de acceso.

Otro aspecto que IU critica es la falta de un mecanismo de control para diferenciar entre turistas y vecinos, ya que se ha anunciado que solo los primeros deberán pagar. La organización considera que esta medida carece de rigor, al no existir un sistema que permita verificar la residencia de los visitantes. Según IU, resulta poco probable que el párroco pueda identificar personalmente a los más de 17.000 vecinos censados en Benavente.

Además, IU expresa dudas sobre la legalidad de aplicar tarifas diferenciadas en función del lugar de residencia, calificando la medida como discriminatoria. Para ilustrarlo, compara esta situación con un hipotético escenario en el que el acceso a las piscinas municipales fuera gratuito para los benaventanos pero de pago para los habitantes de pueblos cercanos.

En cuanto al impacto en el sector turístico, IU considera que estas medidas no contribuyen a fomentar el turismo, objetivo que debería guiar las políticas locales. Por ello, solicita a la Diócesis que reconsidere su postura y explore alternativas que no impliquen restricciones económicas al acceso del patrimonio.

Finalmente, IU exige que la recaudación derivada de este proyecto sea fiscalizada y sometida al pago de los impuestos correspondientes. La formación advierte que no debe repetirse la situación que, según denuncian, ocurre con la recaudación obtenida mediante el tradicional “pasar el cepillo”, que no estaría sujeta a control tributario.