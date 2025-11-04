Imponen a una propietaria de Benavente construir un muro de 32.670 euros en la calle Fortaleza

El Ayuntamiento de Benavente ha emitido una resolución definitiva que impone a la propiedad la ejecución de obras de reconstrucción de un muro de contención de hormigón armado en la Calle Fortaleza número 42, tras su colapso parcial. El valor de la construcción del muro asciende a 32.670 euros, incluyendo impuestos, la elaboración del proyecto y la dirección facultativa.

La propietaria del solar afectado presentó alegaciones en las que argumenta que el muro no forma parte de la construcción que tuvo que demoler en su día, que no es de su propiedad, y que su deterioro se debe a factores externos como filtraciones de agua, ausencia de drenaje y obras municipales en la zona superior, en el paseo de la Mota que corona, en esa zona, toda la longitud de la calle Fortaleza. También cuestiona la obligación de asumir el coste de las obras, alegando que no se ha acreditado si se supera el límite legal de conservación.

Los informes técnicos municipales contradicen estas afirmaciones, señalando que el muro fue parte de la edificación demolida y que su función era garantizar la estabilidad del terreno. Se indica que la demolición se realizó sin licencia urbanística en vigor y sin adoptar medidas de contención, lo que habría provocado el colapso del muro y el desplazamiento del terreno en su trasdós.

Detalle de la pared sobre la que tendrá que ir el muro de contención de hormigón armado. / J. A. G.

El Ayuntamiento sostiene que, conforme a la legislación urbanística vigente, los propietarios están obligados a mantener sus inmuebles y terrenos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Esta obligación incluye ejecutar obras necesarias para evitar riesgos a terceros o al dominio público, incluso en solares no edificados.

En relación con las causas del colapso, los informes descartan que las obras municipales o la existencia de una zona verde hayan sido el origen del problema. La orden sostiene que la filtración de agua en terrenos ajardinados es una condición natural y que el sistema de contención debe estar diseñado para soportar esas condiciones. Además, no se han registrado averías en las redes de abastecimiento ni en el depósito cercano, según la empresa concesionaria del servicio de agua.

El análisis técnico también concluye que la demolición del inmueble sin mantener los elementos estructurales que actuaban como contrafuertes del muro contribuyó directamente a su colapso. La eliminación de estos paños perpendiculares sin medidas sustitutivas habría debilitado la capacidad del muro para contener el terreno, especialmente durante las estaciones húmedas.

Respecto al límite del deber legal de conservación, se ha calculado que el coste de reposición del inmueble asciende a más de 97.000 euros, mientras que el presupuesto de ejecución material del derribo fue de 2.380 euros. La resolución definitiva señala que en cualquier caso el límite del deber de conservación ascendería a 48.747,25 euros, sin impuestos.

En la orden de ejecución dictada inicialmente se estimaba el importe de la obra a acometer en 27.000, lo que añadido al importe del derribo supondría un total de 29.380 euros, que sumados a impuestos y otros gastos, alcanzaría los 32.670, «encontrándose, por lo tanto, por debajo del límite del deber de conservación de la propietaria antes calculado», según los técnicos municipales.