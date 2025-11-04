Benavente revive su historia a través de personajes y hechos clave

Benavente y la Fundación Caja Rural de Zamora. Las sesiones se celebrarán en el Aula UNED Benavente, ubicada en la calle Santo Domingo, 13, en horario de 18.00 a 20.00 horas, y podrán seguirse tanto de forma presencial como online.

La primera conferencia, el 18 de noviembre, estará dedicada al año 1167, momento fundacional de la villa. Bajo el título “Benavente 1167: Un rey, unos populatores y una villa”, el Doctor en Historia José Ignacio González Ramos abordará el papel de la monarquía y los pobladores en la consolidación del núcleo urbano benaventano en la Edad Media.

El 25 de noviembre, el Doctor en Derecho Eduardo Fuentes Ganzo ofrecerá la ponencia “Fernando III y Benavente, 1230: La unión de Castilla y León y la forja de España”. En ella se analizará el impacto de la unificación de los reinos peninsulares en el contexto de Benavente, destacando el papel del monarca Fernando III en la configuración territorial de la España medieval.

La tercera sesión, programada para el 2 de diciembre, se centrará en la figura de Napoleón Bonaparte y su paso por los Valles de Benavente. Rafael González Rodríguez, Licenciado en Historia, presentará la conferencia “Napoleón Bonaparte: El César francés en los Valles de Benavente”, en la que se explorará la presencia del emperador francés en la zona durante la Guerra de la Independencia.

El ciclo concluirá el 9 de diciembre con la intervención de Fernando Pernía Vega, Graduado en Geografía e Historia, quien disertará sobre “José Almoina Mateos, cartero, masón y rojo. Un inmigrante en el Benavente republicano”. La charla abordará la vida de este personaje singular en el contexto del Benavente de la Segunda República, destacando su papel como inmigrante, activista y funcionario.