Benavente acoge las XVIII Jornadas Micológicas con actividades científicas, divulgativas y excursiones al campo

Benavente se convierte este mes de noviembre en el epicentro de la micología comarcal con la celebración de las XVIII Jornadas Micológicas, un evento que se desarrollará entre los días 10 y 17. Organizadas con la colaboración de la Diputación de Zamora, Paradores, y varios comercios locales, las jornadas han sido presentadas por el concejal de Medio Ambiente, Javier Vega, y el presidente de la Asociación Micológica de Benavente, José Miguel Juan, y ofrecen un programa completo que combina divulgación científica, actividades prácticas y contacto directo con el medio natural.

El programa arranca el 10 de noviembre, lunes, a las 19.00 horas, con la presentación oficial de las jornadas en la Sala de Usos Múltiples de la Casa de la Cultura de Benavente. En esta sesión inaugural se impartirá un taller de identificación de especies micológicas a cargo de los expertos Juan Antonio Sánchez y José Miguel Juan, dirigido al público general y con enfoque práctico para el reconocimiento de hongos.

El ciclo de conferencias continúa el 12 de noviembre, miércoles, a las 19.00 horas, con la ponencia titulada "Macroscomicetos y algunos Cantharellus de Castilla y León", impartida por Aurelio García Blanco. Esta charla tendrá lugar también en la Sala de Usos Múltiples y abordará aspectos morfológicos y taxonómicos de especies del género Cantharellus, así como otras variedades de hongos macroscópicos presentes en la región.

El 14 de noviembre, viernes, a las 19:00 horas, se celebrará una nueva conferencia en el Parador de Benavente. Bajo el título "Lactarius y Tricholomas más habituales en Castilla y León", José María Escapa expondrá las características, hábitats y criterios de identificación de estos dos géneros de hongos, ampliamente distribuidos en los ecosistemas forestales de la comunidad autónoma. Esa jornada está programada una cena micológica en el Parador de Benavente.

El 15 de noviembre, sábado, se desarrollará una excursión micológica guiada con salida desde el Parador de Benavente a las 10.00 horas. Esta actividad permitirá a los participantes explorar el entorno natural en busca de especies fúngicas, acompañados por especialistas que ofrecerán explicaciones sobre su ecología, identificación y conservación.

El domingo 16 la exposición micológica de setas naturales en el Parador de Benavente a partir de las siete de la tarde. Las jornadas concluirán el 17 de noviembre, lunes, con la apertura de la exposición a los colegios locales desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde.