¿Magia o milagro? El rito que curaba hernias y enfurecía a la Iglesia

El historiador benaventano José Ignacio Martín Benito ha documentado en la Revista de Folklore, dirigida por Joaquín Díaz, un fenómeno cultural que atraviesa siglos de historia europea: el rito de sanación de la hernia infantil.

Este ritual, de origen pagano, ha pervivido en zonas rurales de España, Portugal y otros países del sur de Europa, desafiando la ortodoxia religiosa y adaptándose a los cambios sociales mediante un proceso de sincretismo, señala Martín Benito a lo largo de su trabajo de investigación "Religión versus magia: el rito de sanación de la hernia y el papel de la iglesia cristiana", que ocupa 36 páginas y la portada de la revista en su número de septiembre.

El ritual consistía en llevar al niño herniado a un entorno natural, generalmente en la noche de San Juan, y hacerlo pasar por la hendidura de un árbol joven previamente desgajado. Tras el paso, se unían las mitades del tronco con barro y fibras vegetales, en la creencia de que si el árbol sanaba, también lo haría el niño. Esta práctica, profundamente simbólica, apelaba al poder regenerador de la vegetación y a la conexión entre cuerpo humano y naturaleza.

Los árboles

Los árboles utilizados variaban según la región: robles, higueras, mimbreras, guindos, olivos o ciruelos, entre otros. Lo importante no era la especie, sino su juventud y flexibilidad. En algunos casos se aprovechaban huecos naturales en los troncos, como en Torrejoncillo (Cáceres) o Valdejimena (Salamanca).

Según el autor, la Iglesia cristiana reaccionó con firmeza ante lo que consideraba una superstición demoníaca. Desde los primeros siglos, obispos como san Eloy y san Martín de Braga condenaron el culto a los árboles y los rituales de paso como prácticas paganas. A lo largo de la Edad Media, sínodos episcopales y documentos inquisitoriales denunciaron el rito, imponiendo penas como la excomunión o la penitencia en pan y agua.

La Inquisición, tanto en España como en América, intervino en casos documentados en Córdoba y San Luis de Potosí, donde los participantes eran reprendidos pero no castigados severamente, al considerarse que actuaban por ignorancia. El Santo Oficio reconocía la dificultad de erradicar prácticas profundamente arraigadas en la cultura popular.

La pervivencia del rito se explica por su capacidad de adaptación. Con el tiempo, los oficiantes comenzaron a incorporar elementos cristianos: oraciones rimadas, invocaciones a la Santísima Trinidad, nombres bíblicos, e incluso la elección de fechas religiosas como la Noche de San Juan. Este sincretismo permitió que el rito se camuflara como ceremonia religiosa, asegurando su continuidad.

Una imagen del rito en Lobera de Onsella (Zaragoza). / Pascual Plano

Según detalla el historiador, "los devotos también acudían a santuarios cristianos en busca de milagros. La Virgen de la Peña de Francia, el Cristo de San Pablo en Zaragoza o la Virgen de Valdejimena fueron invocados para sanar las ‘quebraduras’ infantiles". La medicina popular convivía con la fe institucional, creando una red de creencias híbridas.

La hernia, en la cultura tradicional, no solo era una dolencia física, sino un obstáculo para la reproducción. Sanar al niño herniado era esencial para asegurar su fertilidad futura. El rito perseguía eliminar el dolor, pero también restaurar la fuerza vital necesaria para concebir. Esta visión se entrelazaba con la idea de que la vegetación -al igual que el cuerpo- podía regenerarse.

El simbolismo del paso por la rama se relaciona con el principio de "similia similibus curantur" (lo semejante cura lo semejante). En latín, "ramix" significa simultáneamente "rama" y "hernia", lo que refuerza la asociación entre el árbol desgajado y el cuerpo quebrado.

Autores clásicos como Catón el Viejo y Marcelo Empírico ya describían rituales similares en la Roma republicana y tardía. En sus textos se recogen fórmulas mágicas, encantamientos y prácticas de paso por ramas desgajadas. Estos rituales se mantuvieron durante siglos, como lo demuestra su presencia en manuscritos medievales y penitenciales como el Corrector sive medicus de Burcardo de Worms.

Sin casos conocidos en Zamora

En la Edad Media, el rito se extendió por toda Europa. En Francia, el dominico Étienne de Bourbon denunció su práctica en Villars-les-Dombes, donde se veneraba a un perro mártir llamado San Guinefort. Las mujeres llevaban a sus hijos enfermos al bosque, ofrecían sal y colgaban pañuelos en los árboles, en una ceremonia que mezclaba magia, devoción y desesperación.

El estudio de Martín Benito documenta la presencia del rito en más de treinta localidades de Salamanca, así como en Zaragoza, Mallorca, Gran Canaria y otras regiones. También se han registrado variantes en Portugal, Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Suecia. En América, se practicó en México durante el siglo XVIII, como parte del legado novohispano. Martín Benito ha mostrado su extrañeza de que no existan testimonios orales ni escritos en la provincia de Zamora. "Supongo que hubo casos, pero no se ha guardado memoria", explica refiriendo que para realizar el trabajo realizó encuestas y preguntas. "Habría que preguntar a personas de más de 90 años", señala.

De cualquier modo, la persistencia del rito hasta finales del siglo XX y principios del XXI demuestra su arraigo cultural en buena parte del territorio peninsular. En lugares como La Breña (Telde) o Manacor, aún se recuerda o recrea simbólicamente, como parte del patrimonio etnográfico.

La investigación de José Ignacio Martín Benito revela cómo un rito mágico de sanación infantil logró sobrevivir a siglos de persecución religiosa gracias a su capacidad de adaptación y a la fuerza de la tradición popular. En un mundo donde la medicina científica aún no había alcanzado a todos, la esperanza se depositaba en la naturaleza, en el árbol, y en el milagro.