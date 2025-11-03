La madera toma vida de la mano de Moxom, en Benavente

“Maderas de ver” es el título de la exposición que acogen las salas principales del Centro Cultural Soledad González de Benavente. Una muestra del artista gallego Xosé Manuel «Moxon», que podrá visitarse hasta el día 20 de noviembre y en la que se reúne una selecicón de sus esculturas en madera, centradas principalmente en figuras femeninas, cada una cargada de detalles que reflejan la sensibilidad y el talento del autor.

En la muestra de Casa Solita, Moxom muestra más de 40 obras de madera recogidas directamente del monte y a las que el autor le ha dado una segunda vida a través de la talla y la pintura. El autor, natural de Ourense, lleva más de 30 años tallando madera y en la Sala de Exposiciones se pueden ver obras de diferentes épocas que reflejan la evolución de su carrera.

Moxon muestra una de sus piezas. / E. P.

Moxom señala que "es un orgullo" estar en Benavente mostrando su arte y que, gracias a la directora de la Biblioteca de Benavente, ‘maderas de ver’ está en un sitio del que se “ha enamorado” como es, la Casa de Soledad González’.

Una de las piezas talladas por Moxon. / E. P.

Junto al autor, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio y la concejala de Cultura, Mercedes Benítez, han participado en la presentación de la exposición. Asensio ha felicitado el trabajo y carrera del autor mientras que la edil ha destacado el talento con la madera de ‘Moxom’ invitando a Benavente y Comarca a que se acerquen hasta las salas principales del Centro Cultural ‘Soledad González’ y descubran esta exposición. “Mi obra siempre dicen que es alegre y que es fresca y que es muy personal, es por lo que yo lucho”, explicó.

Dibujos y piezas de madera tallados por el autor. / E. P.

El horario de visita de la exposición es de lunes a viernes de nueve de la mañana a dos del mediodía y de cinco a siete de la tarde mientras que los sábados, el horario será de diez de la mañana a dos del mediodía.