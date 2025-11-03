IU exige respuesta para hacer Hijo Predilecto al exalcalde de Benavente, Luciano Huerga

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha reiterado su solicitud al Ayuntamiento de Benavente para que se pronuncie sobre la concesión del título de Hijo Predilecto al exalcalde Luciano Huerga Valbuena, fallecido el 4 de noviembre de 2023. La petición inicial fue registrada el 24 de noviembre de ese mismo año, en un escrito conjunto con el Grupo Socialista.

La propuesta se fundamenta en que Luciano Huerga, nacido en Benavente, ejerció como alcalde entre los años 2015 y 2023, y que, según los grupos proponentes, reúne las cualidades personales y méritos relevantes exigidos por el reglamento para recibir el reconocimiento. La normativa municipal establece que el título de Hijo Predilecto debe otorgarse a personas nacidas en el municipio que hayan prestado servicios destacados en beneficio, mejora u honor de la ciudad, alcanzando una consideración pública indiscutible.

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Alcaldía, el Grupo Municipal de IU y el Grupo Socialista presentaron un segundo escrito el 12 de enero de 2024, solicitando información sobre el estado del expediente, la posible remisión a la Comisión Informativa correspondiente y la elaboración de la memoria acreditativa de méritos. Posteriormente, el 31 de octubre de 2024, se registró un tercer escrito reiterando la petición.

En su último comunicado, fechado el 30 de octubre de 2025, IU denuncia que, a pesar del tiempo transcurrido y de los tres escritos presentados, no ha habido ningún pronunciamiento oficial. El portavoz del grupo, Manuel Burón García, considera que el Ayuntamiento ha mostrado "un desinterés absoluto al no responder ni instruir el expediente, incumpliendo los plazos establecidos por la normativa vigente".

El documento subraya que, en caso de que proceda la inadmisibilidad de la solicitud, "esta debe ser motivada y notificada al peticionario en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la presentación del escrito", plazo que, según IU, ha sido ampliamente superado sin que se haya producido comunicación alguna. Por ello, invoca el reglamento municipal y exige una respuesta formal por parte de la Alcaldía.