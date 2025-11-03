Guardia Civil desplegará la Unidad de Seguridad Ciudadana para evitar nuevas reyertas en Benavente

La Subdelegación de Gobierno asegura que “estamos profundamente preocupados con lo que está pasando en Benavente" con relación a las dos reyertas que se han sucedido dos fines de semana seguidos en la ciudad. Desde Subdelegación se ha hablado con el Ayuntamiento de Benavente y se ha intensificado la presencia de patrullas de Guardia Civil en la zona centro “pero no es suficiente y hay que tomar otras medidas”, explica el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco,que el próximo viernes tiene previsto reunirse con representantes del Ayuntamiento y Guardia Civil para implementar la presencia de la Unidad de Seguridad Ciudadana en la ciudad.

“El fin de semana en Benavente ha habido mucha gente, es verdad que son casos aislados, pero son casos de extrema gravedad, y tenemos que intentar por todos los medios posibles que no se vuelvan a repetir”.

Recuerda el subdelgado que ocurrió una reyerta con agresión la semana pasada, en la zona de bares, con el resultado una persona herida, de gravedad, según mis últimos datos todavía sigue ingresada en el hospital de Zamora”, explicó el subdelegado de Gobierno, Ángel Blanco. “A la víctima se le tomó declaración y al presunto agresor se detuvo en Asturias, y también se recuperó el arma blanca y el machete”. Además, por parte de la Guardia Civil, se le puso a disposición judicial.

Además, ayer entró en el cuartel de la Guardia Civil de Benavente, una denuncia de otros hechos, una reyerta, también, utilizando arma blanca ocurrida en la noche, también en la zona de bares, en el centro de Benavente, con el resultado de una persona herida, “que ha tenido que hacer unos seis puntos de sutura, y después en estos momentos se está intentando identificar al agresor”.

Explica el subdelegado que del suceso ocurrido este fin de semana “no hemos identificado al agresor, pero el agredido reside en un municipio cercano a Benavente, con los últimos datos que tengo. Lo que sí nos preocupa es lo que está ocurriendo en Benavente, y tenemos que intentar por todos los medios, intentar que no se vuelva a producir. Es verdad que lo que hicimos esta semana no ha sido suficiente, ahí están los hechos, y tenemos que hacer todo lo posible para prevenir”.

E hizo hincapié en que “es cierto que por parte de la Guardia Civil, se identificó, localizó, detuvo a la persona, se recuperó el arma blanca, con lo cual eficacia ha habido, eso es incuestionable, pero nosotros no queremos que haya la eficacia para nosotros, es que no ocurra, que no sea noticia, que no ocurran estos hechos delictivos, y después también hay que reconocerlo, que es un tema que preocupa a todos los ciudadanos de la ciudad de Benavente, hay máxima preocupación, entonces tenemos que hacer todo lo posible para prevenirlo, en coordinación con Policía Local”.