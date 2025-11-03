Condenados por usurpación de vivienda tras cinco meses de ocupación ilegal en Benavente

La Sección Penal número 1 del Tribunal de Instancia de Benavente ha dictado sentencia condenatoria contra un hombre y una mujer por un delito leve de usurpación de bien inmueble. La pareja habría ocupado ilegalemente la casa durante cinco meses.

Los hechos enjuiciados se remontan al 23 de junio, cuando los condenados accedieron sin autorización a una vivienda situada en la Calle Portillo de San Andrés número 20, con intención de permanencia y establecimiento de morada, para lo que llegaron a adquirir electrodomésticos, según los propietarios.

La denuncia fue interpuesta por el propietario del inmueble, quien manifestó su voluntad contraria a la ocupación desde el inicio. La Guardia Civil identificó a los ocupantes al día siguiente de su entrada en la casa, y desde entonces se mantuvieron residiendo en el inmueble. La vista oral del juicio se celebró el pasado día 1, tras un primer intento fallido por ausencia de defensa letrada.

Sin vulnerabilidad

Durante el juicio, se practicaron pruebas documentales, testificales y declaraciones de las partes. Uno de los denunciados se acogió a su derecho a no declarar, mientras que el otro ofreció una descripción del interior del inmueble que evidenció su residencia en el mismo. Alegó que el estado de la vivienda era ruinoso y que accedieron por necesidad, sin intención de perjudicar a nadie. Sin embargo, el tribunal consideró que estas manifestaciones no acreditaban una situación de especial vulnerabilidad ni justificaban la ocupación.

La jueza ha valorado en la sentencia dictada tras la vista oral que la ocupación fue prolongada, con vocación de permanencia, y que los ocupantes carecían de título jurídico que legitimara su posesión. Además, se constató que el propietario ejercía actos de posesión, como visitas frecuentes y gestiones para la venta del inmueble, lo que refuerza la existencia de "una posesión legítima y socialmente manifiesta".

La sentencia impone a cada condenado una pena de multa de tres meses, con una cuota diaria de cuatro euros, atendiendo a la falta de acreditación de una situación económica de indigencia. En caso de impago, se establece una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

Como medida cautelar, el tribun ha acordado el lanzamiento inmediato de los ocupantes si no abandonan voluntariamente la vivienda en el plazo de diez días desde la notificación de la sentencia. Esta medida se justifica por el riesgo de perjuicio patrimonial para el propietario y la necesidad de evitar la prolongación del delito. El recurso de apelación, si se interpone, no suspenderá la ejecución de la sentencia.

La resolución también impone a los condenados el pago de las costas procesales, al haber sido declarados autores criminalmente responsables del delito leve de usurpación. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante la Audiencia Provincial.