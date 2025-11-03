Calzada de Tera celebra su magosto con gran participación de vecinos y visitantes
Las castañas y el primer vino joven de la temporada, dieron paso a un chocolate
Encuentro, convivencia y citas tradicionales como es el magosto que se organiza en Calzada de Tera por parte de la Asociación Cultural San Cayetano, aprovechando la presencia de lugareños que vuelven al pueblo en estos días. Más de un centenar de personas se reunieron en una jornada de convivencia.
Señalan los asistentes que entre castaña y castaña, surgieron recuerdos de tradiciones antiguas, como la hoguera de Todos los Santos, que antaño se encendía con ramas de patata recién cosechadas. "Aquella hoguera coincidía con la procesión de difuntos, lo que le daba un aire más sobrecogedor y servía como recordatorio de las penas del Infierno".
Hoy, algunos etnólogos ven en esa costumbre un eco del Samhain celta, una festividad ancestral de la que aún quedan vestigios en el Valle del Tera y la Sierra de la Culebra, como los castros y el portalem de Valdemera, que simbolizaba la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
De todo ello hablaba Manu Rodríguez, mientras degustaba un puñado de castañas y el primer vino joven de la temporada.
Mientras tanto, un grupo de socias de la asociación preparaba el tradicional chocolate con bizcochos que puso el broche final al Magosto 2025. En Calzada se mantiene el deseo de que lo antiguo y lo moderno convivan, para que las nuevas generaciones no olviden sus raíces.
